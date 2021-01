Fortnite lanza un nuevo emote basado en Dua Lipa

Uno de los aspectos de juego más destacados de Fortnite es el uso de emoticonos que permiten a los jugadores expresarse de diversas formas. Abarcando acrobacias, poses y expresiones emotivas, los bailes suelen ser los gestos que reciben la mayor atención de los jugadores en su elección de autoexpresión.

Danzas como "Orange Justice" y "Floss", por las que el creador de esta última ha demandado a Epic Games, se han convertido en un icono dentro de la cultura pop moderna. Muchos de los bailes nuevos que se agregan al juego se basan en los que se encuentran en TikTok, y el último emote que se agregará al juego siguiendo esta tendencia.

Epic Games ha agregado el gesto "No comenzar ahora" a la Tienda de artículos de Fortnite. El emote está basado en la estrella del pop inglesa Dua Lipa y su exitoso sencillo del mismo nombre, con la coreografía de la bailarina australiana y TikToker Hannah "thexhan" Balanay. Ya está disponible en la Tienda de artículos por 500 V-Bucks. La descripción del emoticón en el juego cita directamente la canción con "Estoy mejor en el otro lado".

Thexhan publicó originalmente el baile en TikTok en enero de 2020, donde se volvió viral, y muchos otros usuarios publicaron videos copiando el baile y enseñando a otros cómo hacerlo. Al momento de la publicación, la carga original tiene 6.5 millones de me gusta, 363.7 mil acciones y 34.3 mil comentarios.

Better on the other side.



Grab the Don't Start Now Emote with moves by @imthexhan and music by @dualipa in the Item Shop now! pic.twitter.com/rux2nusTQt — Fortnite (@FortniteGame) January 3, 2021

Además del baile "Don't Start Now" de thexhan, otros bailes de TikTok basados en canciones de éxito están disponibles en Fortnite, incluidos los de "Savage" de Megan Thee Stallion, "Say So" de Doja Cat, "Blinding Lights" de The Weeknd, y "Toosie Slide" de Drake. Otros bailes que no tienen orígenes en TikTok también están disponibles en el juego, como los de "Dynamite" de BTS, "BOP" de DaBaby e incluso "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley.

Si bien los emoticones, y en particular los bailes, se han convertido en una parte tan omnipresente del juego Fortnite, la inclusión de varios de estos bailes ha generado problemas legales para Epic Games. Aunque thexhan y Dua Lipa parecen haberle dado permiso completo a la compañía con sede en Cary, Carolina del Norte, para la inclusión de su contenido, Epic Games ha enfrentado demandas de la ex estrella de Fresh Prince of Bel Air Alfonso Ribeiro por el famoso baile de Carlton y del rapero BlocBoy. JB sobre el baile "Shoot".

El primer caso ha terminado oficialmente, habiendo sido retirado por Ribeiro en marzo de 2019. Si bien el último caso aún está en curso, el precedente establecido por la demanda de Ribeiro debería proteger a Epic Games de cualquier acción legal futura de otros. El desarrollador de Unreal Engine parece haber obtenido el permiso de varios artistas y creadores de contenido para incluir música y bailes en Fortnite. Los emotes seguirán siendo una faceta importante del ecosistema del juego.

La Verdad Noticias te informa que Fortnite ya está disponible para Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X / S.