Fortnite hace posible el nuevo crossover de Marvel y DC

Juego de Epic hace posible el nuevo crossover de Marvel y DC

Las respectivas series de cómics de Fortnite con Marvel y DC han creado un cruce secreto entre los dos universos.

Gracias a Zero Point y su capacidad para abrir puertas a otras realidades, el nuevo cómic Zero War de Fortnite con Marvel ha confirmado que los eventos de Batman/Fortnite: Zero Point son igual de canónicos.

Si bien los nuevos lazos pueden ser indirectos actualmente, respalda la posibilidad de un futuro cruce Marvel/DC de proporciones épicas.

Como se reveló anteriormente en la tradición establecida de Fortnite de su crossover de Batman (y el juego en sí), un grupo conocido como Imagined Order (o IO) son los principales antagonistas que amenazan la estabilidad del omniverso en su búsqueda de conocimiento y poder.

Lex Luthor y el Doctor Doom pertenecen a la misma organización en el universo del juego de Epic.

No solo eso, sino que también manipulan el Punto Cero para viajar por el omniverso, a menudo atrayendo a los mejores luchadores de múltiples realidades para luchar en Fortnite Island en un bucle constante de conflictos.

Si bien se pueden guardar desde el Loop, se crean copias conocidas como instantáneas que continúan luchando.

Por ejemplo, cuando Batman fue enviado a la isla y salió del bucle, conoció a otros seres que también habían roto sus bucles.

Juntos resistieron activamente al IO mientras intentaban volver a sus respectivas realidades. Sin embargo, Imagined Order también unió fuerzas con Lex Luthor, Deathstroke y el Batman que Ríe de DC.

Ahora, el nuevo Marvel x Fortnite: Zero War #1 está aquí de Donald Mustard y Christos Gage (el mismo equipo que escribió Zero Point de DC).

Con el arte de Sergio Dávila, el nuevo número ve a Spider-Man reclutando ayuda de su propio universo después de pasar un tiempo en Fortnite Island.

Si bien se perdió el cruce en el juego con Marvel conocido como Nexus War en 2020, él y el Daily Bugle llegaron a la isla al comienzo del Capítulo 3 de Fortnite en 2021.

Salvado del Loop por la Fundación y su equipo de héroes conocido como los Siete, Spider-Man se ha unido al movimiento de resistencia contra el Doctor Slone y la Orden Imaginada.

Sin embargo, se confirmó que la muerte del personaje de Fortnite, Fishstick, fue una instantánea y el verdadero Fishstick murió en Batman/Fortnite: Zero War.

Además, el final de este primer número revela que nada menos que Doctor Doom ha sido reclutado por Imagined Order, lo que significa que tanto él como Lex Luthor ahora pertenecen a la misma organización omniversal.

Si bien los lazos pueden ser pequeños ahora, el hecho de que los eventos de ambas series existan en la misma realidad que es Fortnite crea un potencial emocionante para el futuro.

Marvel y DC no han tenido un crossover desde JLA/Avengers de Kurt Busiek y George Perez en 2003. Dados los desafíos que se presentaron para hacer despegar ese crossover, es poco probable que los dos editores trabajen juntos nuevamente.

Fornite podría motivar un verdadero crossover Marvel/DC

Sin embargo, Epic Games de Fortnite claramente tiene buenas relaciones con ambos, quizás lo suficiente como para motivar una mayor cooperación para un verdadero crossover Marvel/DC.

El hecho de que ahora haya villanos de Marvel y DC que pertenecen a Imagined Order y que los héroes de Fortnite hayan luchado junto a Batman y Spider-Man es bastante impresionante en sí mismo.

En todo caso, las semillas se han sembrado para un crossover aún más grande que lo que está sucediendo actualmente en Zero War, uno en el que los héroes de Marvel y DC se unen en serio para salvar el omniverso juntos. Si alguien puede hacer que suceda, parece que son Epic Games y Fortnite.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Fortnite como que este es su secreto más reciente en hacer referencia a Elden Ring.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.