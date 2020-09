Fortnite actualiza su mapa y aparece un escenario de Guardianes de la Galaxia

El desarrollador de Fortnite, Epic Games, ha agregado una nueva ubicación al mapa de Battle Royale, aunque solo lleva un par de semanas con la nueva temporada, Epic ya ha agregado Ant Manor y un monumento a Black Panther al mapa de Battle Royale.

El tercer nuevo sitio, ha sido llamado The Collection, el cual es un guiño al museo The Collector de Guardians of the Galaxy y llegará por medio de una actualización.

Presentado sin mucho anuncio durante el fin de semana, el nuevo punto de interés de Fortnite se puede encontrar al sur de Retail Row y al noreste de Catty Corner y ahí podremos encontrar la colección que presenta una selección de artículos y baratijas del pasado de Fortnite, incluyendo una vieja imagen en blanco y negro de Tomato Town, lo que ha llevado a especular que el PDI favorito de los fanáticos podría regresar.

Según los archivos descubiertos en la actualización 14.00, Tomato Town no es el único PDI que podría regresar al juego y según el filtrador de Fortnite @HYPEX, la actualización reciente agregó cuatro variantes de Junk Rift al juego.

Fortnite agregará la ubicación The Collection

Fortnite traerá ubicaciones anteriores y nuevas

Todos los Junk Rifts tienen puntos de interés adjuntos, incluido uno que menciona Anarchy Acres, el cual podría estar presente en una actualización posterior.

Epic Games ya se prepara para lanzar la actualización para la versión 14.10 en PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android y PC, por lo que se espera que esta versión de Fortnite se lance el 8 de septiembre.

Como primera actualización importante de la temporada, se espera que la versión 14.10 solucione todos los errores inesperados que surgieron cuando comenzó la temporada 4, como las repeticiones que no se guardan en PS4, así como caídas de velocidad en los fotogramas cuando se usa Bifrost Glow Contrail.

Epic Games también prometió arreglar el audio y la velocidad de Glider, además del problema que algunos jugadores han experimentado al intentar lanzar peces.