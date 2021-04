Fortnite acaba de hacer un cambio extraño que puede provocar la temporada 7

Una actualización reciente de Fortnite (para Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC y móvil) agregó audio al gran reloj en el mapa, que, como sabrás, es originalmente de Tilted Towers.

A partir de la actualización, el reloj ahora tiene tics débiles y espeluznantes. En Twitter, el destacado minero de datos de Fortnite, "Mang0e", reveló el cambio e hizo la pregunta en la mente de todos: ¿es parte del evento que conduce a la temporada 7?

Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, y también si esto significa algo o no. Desafortunadamente, en La Verdad Noticias no tenemos las respuestas a ninguna de estas preguntas.

Fortnite podría traer de regreso su viejo mapa

Como se señaló, no está claro por qué Epic Games hizo todo lo posible para agregar audio al reloj y no está claro si significa algo. Como sabrás, el juego tiene un poco de historia con los avances de reloj, lo que da peso a la especulación de que este no es un cambio inocente.

Pero, de nuevo, ¿qué podría significar? Bueno, algunos jugadores piensan que significa que las antiguas Tilted Towers, y posiblemente el viejo mapa, están regresando. ¿Qué opinas de este misterioso cambio en Fortnite? ¡Déjanos tus pensamientos en los comentarios!

