Fortnite: Skin del Batman que ríe llegará a Battle Royale

La skin del Batman que ríe pronto podría llegar a Battle Royale y los fanáticos lo esperan con ansias. La miniserie de cómics Batman/ Fortnite: Zero Point se convirtió en un fenómeno genuino cuando debutó a principios de este año, uniendo a los personajes del universo DC con la popular batalla real de Epic Games.

Ya se confirmó que una secuela del cómic continuaría la historia a finales de este mes. El viernes, antes de la convención virtual DC FanDome, el editor y director creativo de DC, Jim Lee, reveló todos los detalles sobre el one-shot, que se titula oficialmente Batman / Fortnite: Foundation.# 1.

El cómic one-shot de 48 páginas se lanzará el martes 26 de octubre en las tiendas de cómics participantes y también estará disponible día y fecha en Argentina, Brasil, República Checa, Francia, Alemania, Italia, México, Polonia y España.

En Foundation # 1, al regresar a Gotham City después de los eventos de Zero Point, Batman se enfrenta a un nuevo misterio y una nueva llegada. La Fundación, una figura enigmática de Fortnite Island, emerge de las profundidades del puerto de Gotham, y el Caballero de la Noche quiere investigar qué está haciendo en su ciudad.

Skin del Batman que ríe llegara a Battle Royale

El dataminer conocido como ShiinaBR indicó que Epic Games ya habría confirmado cuál será una de las nuevas skins de este próximo crossover: el Batman que ríe, la retorcida versión proveniente del Universo Oscuro. Pues aparece como principal protagonista en la portada del próximo número de la serie de cómics.

Quizás el detalle más interesante es que cada copia impresa del cómic vendrá con un código para Fortnite (de manera similar a los problemas de Zero Point ), que ofrece a los jugadores la oportunidad de descargar temas y skins basados en The Batman Who Laughs (el Bartman que ríe).

¿Cuánto cuesta el cómic de Fortnite?

Portada del nuevo cómic que será lanzado el 26 de octubre

El precio de venta al público recomendado de cada cómic de Batman/Fortnite es de 4,99 dólares. Se espera que el Foundation # 1 sea lazado el martes 26 de octubre en las tiendas de cómics y será precisamente en este donde se cree que vendrá el skin del Batman que ríe.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!