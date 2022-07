Fortnite: ¿Quién es el líder de Los Siete?

Juego de Epic: ¿Quién es el líder de Los Siete?

Los jugadores de Fortnite están familiarizados con Los Siete, una organización cuyo objetivo es salvar el mundo y destruir el Loop. La organización tiene muchos miembros diferentes, pero todos son igualmente importantes.

Los jugadores han estado especulando sobre la verdadera identidad del líder de Los Siete, y en este artículo tratamos de encontrar una solución.

El Visitante fue el primer miembro de la organización en ser liberado. El personaje aterrizó en la isla de Fortnite en 2018 y, desde entonces, los jugadores han estado haciendo muchas preguntas sobre el grupo al que pertenece.

Los Siete son personajes importantes del juego de Epic.

El capítulo 3 se ha centrado en este grupo de Fortnite y por fin tenemos las respuestas.

El líder de The Seven se introdujo por primera vez en el juego en el Capítulo 2 Temporada 6

Cada miembro de la popular organización ha sido revelado por Fortnite Capítulo 3 Temporada 2. El viaje que comenzó con el Visitante terminó con El Orden un miembro femenino que fue liberado a Item Shop.

Estos son todos los integrantes de Los Siete:

El Visitante

El Científico

El Paradigma

La Fundación

El Origen

El Imaginado

El Orden

El líder de Los Siete es La Fundación y fue presentado por primera vez a los jugadores de Fortnite Battle Royale durante el evento Capítulo 2 Temporada 6. La Fundación apareció de la nada durante el evento Zero Crisis Finale y se convirtió inmediatamente en uno de los personajes más queridos.

No solo su armadura se ve impresionante, sino que quería sacrificarse para estabilizar el Punto Cero. Desde su primera aparición, ha habido teorías de que el personaje tiene la voz de Dwayne Johnson, también conocido como The Rock.

La Fundación también apareció en el evento The End que concluyó el Capítulo 2. Durante el evento, el líder de la organización salvó a los loopers y los condujo al otro lado de la isla.

Y para colmo, ¡la Fundación resultó ser interpretada por The Rock!

Después de llevar a los loopers al otro lado de la isla, se encontró a The Foundation vagando por The Sanctuary y protegiéndolo. Según un empleado de Epic Games, su nombre original era The Chosen.

Desafortunadamente, el líder de The Seven ya no se puede obtener en Fortnite Battle Royale. Era un aspecto de Pase de batalla en el Capítulo 3 Temporada 1 y no volverá al juego.

¿Quién es El Origen en Fortnite?

El Origen es otro miembro de Los Siete. Fue lanzado como parte del Pase de batalla de la Temporada 2 del Capítulo 3. Muchos jugadores de Fortnite creían que él era el líder de la organización, principalmente por su nombre; Sin embargo, éste no es el caso.

Si bien su nombre da a entender que es muy importante, lo cierto es que este personaje tenía un futuro muy oscuro. Se cree que estuvo afiliado a Cube Queen en el pasado, el mismo personaje que intentó destruir toda la isla al final del Capítulo 2.

Hay muchas teorías sobre este personaje, pero la mayoría de los jugadores creen que finalmente traicionó a Cube Queen. El Origen también es un NPC en la isla y se puede encontrar en Seven Outpost III, al noreste de The Daily Bugle.

