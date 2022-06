Fortnite: ¿Por qué cada villano quiere el Punto Cero?

Juego de Epic Games: ¿Por qué cada villano quiere el Punto Cero?

Durante la temporada 8 de Fortnite, los jugadores disfrutaron de un evento en vivo en el que podían elegir qué arma no se guardaría.

Fueron transportados debajo del mapa para este propósito, y aquí es donde vieron por primera vez el Punto Cero.

El Punto Cero ha sido esencialmente el MacGuffin principal del mundo de Fortnite desde los primeros días, probablemente ya en las Temporadas 4 y 5, cuando se introdujeron las grietas por primera vez.

Esta es la razón por la que cada villano del juego de Epic quiere apoderarse del Punto Cero.

Avance rápido hasta el Capítulo 3 Temporada 3, y Punto Cero todavía está en la isla. De hecho, incluso podría estar en su mejor forma hasta el momento, y parece que finalmente también es seguro.

Sin embargo, fue un camino largo y difícil para llegar aquí para el Punto Cero. Esto se debe a que todos los villanos o grupos malvados hasta ahora han querido controlarlo. ¿Porqué es eso?

Fortnite Punto Cero: ¿Cuál es el sorteo para los villanos?

Una línea clave del cómic de Batman Zero puede revelar una gran razón por la cual los villanos quieren controlar el Punto Cero de Fortnite, y la Orden Imaginada está muy cerca de hacerlo.

En el cómic, La Fundación dice:

“Al principio, no había nada, luego, en un estallido de pura creación, surgió el Punto Cero”.

En el mundo de Fortnite, el Punto Cero es similar al Big Bang. Es la razón de toda la vida y la razón de todo, por lo que controlarla significaría que los villanos controlarían el mundo, que es el objetivo final de casi todos los villanos en todos los universos y líneas de tiempo.

Yendo un paso más allá, el Punto Cero es también el corazón de Reality Zero, que es donde tiene lugar la batalla real.

Este es esencialmente el primer universo creado por el Big Bang de Punto Cero. También se define como el origen del Omniverso, que es un concepto un poco alucinante, para ser justos.

El concepto del multiverso está entrando en la corriente principal gracias a películas como Spider-Man: No Way Home, Everywhere Everything All At Once y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El Omniverso asociado con Fortnite es básicamente todos los multiversos conectados. En el Universo Cinematográfico de Marvel, hay un multiverso.

El universo de Marvel Comics también tiene uno, y lo mismo ocurre con los cómics de DC y su universo cinematográfico. Star Wars, Rick and Morty y muchos otros universos y multiversos están conectados a este Omniverso.

El Punto Cero es el corazón de todo, por lo que es el corazón de cada universo conocido, desconocido y concebible.

Esta es también la razón por la que esos personajes de sus respectivos universos pueden estar en Fortnite. Punto Cero y Reality Zero se conectan a todos ellos, por lo que Fortnite tiene rango libre para conseguir que quien quiera en el juego.

Esto hace que Punto Cero sea la cosa más poderosa que existe. Nada es más poderoso ya que todo lo demás proviene de un universo creado y controlado por el Punto Cero.

¿Por qué los villanos de Fortnite querrían controlarlo? Porque controla todo lo demás. La mayoría de los villanos son ambiciosos, y obtener el control del Punto Cero les daría todo lo que podrían esperar obtener.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Fortnite como que un filtrador criticó las descripciones vagas de Epic de nuevas temporadas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.