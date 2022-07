Fortnite: Modo Sin Construcción es el punto de entrada perfecto al juego

Juego de Epic: Modo Sin Construcción es el punto de entrada perfecto al juego

Estamos en 2022 y Epic Games se ha atrevido a hacer la pregunta filosófica más profunda que un equipo de desarrollo jamás podría plantearse: ¿Qué es Fortnite sin fuertes?

¿Es solo "Nite"?

Bromas estúpidas aparte, la imagen de Fortnite sin su característica mecánica de construcción puede parecer sorprendente para el popular juego Battle Royale.

Recolectar materiales y construir estructuras elaboradas para ayudar a protegerse contra los enemigos o crear el punto de vista perfecto desde el cual disparar a un objetivo es una parte tan fundamental del juego que incluso está en el título.

Pero en marzo, el desarrollador Epic Games eliminó la mecánica de construcción y, finalmente, agregó un modo "Sin Construcción" separado en el que podías jugar sin ninguno de los elementos de construcción.

La introducción del nuevo modo sorprendió a algunos fanáticos de toda la vida, pero también le dio nueva vida a la escena.

Resulta que construir las estructuras improvisadas podría ser intimidante para cualquiera que no haya tenido mucha práctica.

Y ahora, con el modo Sin Construcción, estoy listo para decir: entiendo el bombo. Y sí, Fortnite es uno de los mejores juegos que puedes jugar ahora mismo.

En Fortnite, puedes jugar solo o en equipos de hasta cuatro y competir en una arena de 100 jugadores en un escenario de batalla real donde gana el último combatiente (o plátano gigante) en pie.

El modo Sin Construcción del juego de Epic atrae cada vez a más jugadores.

Sin la mecánica de construcción, Fortnite simplemente se convierte en un juego de disparos "normal". Uso comillas porque el juego es tan caricaturesco como siempre y no se siente genérico en absoluto.

El juego es chillón y absolutamente delirante, y presenta un sueño febril implacable de escenarios lúdicos.

Permítanme establecer una de las muchas escenas posibles del modo Sin Construcción. Te subes a un automóvil que parece estar inspirado en un Toyota Prius.

Estás al lado de un plátano gigante sin camisa (cuya falta de camisa está representada por una parte superior pelada) en traje de baño, el ícono del pop Ariana Grande e Itachi Uchiha, un asesino en serie de Naruto.

Enciendes la radio. "Wait a Minute!" de Willow suena (no es una versión, eso sí, sino la canción real). Disfrutas de la melodía, pero se interrumpe cuando te detienes en una pintoresca ciudad llena de enemigos.

Ariana Grande y el plátano (llamado Peely) atraviesan el vidrio de las ventanas del automóvil para derribar a Ryu y Sakura Kasugano de Street Fighter con ametralladoras.

Es el juego perfecto.

La simplicidad del modo Sin Construcción de Fortnite

La locura del modo Sin Construcción contrasta con una elegante simplicidad, y es aún más accesible por ello. De alguna manera (y escúchame en esto), iniciar sesión solo para ser completamente destrozado por un niño de 10 años que está absolutamente loco construyendo en Fortnite no fue la experiencia más divertida del mundo.

Hay muy poco espacio para aprender: debe hacer malabarismos para recolectar suficientes recursos de construcción con construir y matar a otros jugadores, sin mencionar encontrar un arma, recolectar municiones y acumular elementos de curación.

El modo 'Sin Construcción', por otro lado, libera más tiempo para aprender los fundamentos del combate.

También tienes mucho más tiempo para perder el tiempo en el mundo, ya que no necesitas recolectar materiales o construir un nido de francotiradores.

Mientras jugábamos, mis amigos y yo empleamos el método muy científico de "joder, averigua" y disfrutamos de todo lo que había que hacer entre los combates.

Montamos en una montaña rusa, hicimos donas en una lancha rápida mejorada y luego organizamos un mini concurso para ver qué tan lejos tierra adentro podíamos llevar dicha lancha rápida.

Cubrí esto antes con la presentación de Ariana Grande y los personajes de Naruto, pero la fuerza de Fortnite radica en su fantasía general y accesibilidad visual.

El juego evita la sangre y el gore para una apariencia brillante y caricaturesca. Las imágenes descarnadas y militaristas de Warzone y PUBG están cansadas en este punto.

Incluso cuando se compara con un juego más acogedor como Apex Legends, la apariencia y el enfoque de Fortnite parecen discretos.

Fortnite no se toma a sí mismo en serio. Esto no significa que no tenga partidos en los que sude un poco y me esfuerce demasiado.

Pero es un juego en el que puedes tener una increíble racha de asesinatos y también escuchar a Willow antes de llenar tu Prius en una estación de servicio. Es un juego tan emocionante como absurdo, y ahora, el modo Sin Construcción me ha convertido en su mayor fan.

