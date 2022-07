Fortnite: Llega otra escopeta, y también helado

Juego de Epic: Llega otra escopeta, y también helado

Las escopetas han sido una gran parte de Fortnite esta temporada. Lo entendemos, son armas increíblemente divertidas, pero aún es extraño ver este enfoque singular.

Apenas la semana pasada, vimos cómo se mejoró la muy asediada escopeta de dos disparos, y ahora parece que tenemos una nueva escopeta para probar.

Las escopetas se han puesto de moda en el juego de Epic.

La noticia llegó inicialmente a través del único HypeX, quien tuiteó que obtendremos algunos artículos nuevos, incluida la escopeta Prime.

¿Cómo es la nueva escopeta de Fortnite?

A pesar de que se parece mucho a algo que encontrarías en Warframe, esta nueva arma es una escopeta semiautomática que en realidad causa más daño cuando está completamente cargada en Fortnite.

Esa será una buena noticia para los recargadores habituales, pero también lo convierte en una forma poderosa de abrir cualquier encuentro de combate.

Sin embargo, eso no es lo único nuevo que estamos obteniendo, oh no. Tal vez porque hace un poco de calor afuera en este momento, Epic Games se ha dignado agregar algunos helados. Sin embargo, cada uno de estos hace algo un poco diferente.

El cono de helado estándar brinda algo de salud, el helado picante otorga un poco de salud y velocidad, y el cono de helado congelado brinda algo de salud y “hace que todo sea resbaladizo”.

Incluso hay un helado legendario llamado Servicio especial de Lil'Whip, que restaurará tanto tu salud como tu escudo.

Este será probablemente uno de los artículos de referencia para la curación del embrague en un tiroteo, así que esté atento a los helados especiales. O puede apegarse a la pesca; depende de ti, de verdad.

En otras noticias de Fortnite, hay algunos mapas asombrosos con temas musicales para explorar en este momento gracias a un llamado del creador, y parece que Transformers, los robots disfrazados, también podrían llegar al juego Battle Royale.

