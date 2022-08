Fortnite: John Cena quiere involucrarse más tras exitoso lanzamiento de su skin

Juego de Epic: John Cena quiere involucrarse más tras exitoso lanzamiento de su skin

Fortnite recientemente trajo al mundo de la lucha libre profesional de la WWE al infame Battle Royale al darle a John Cena su propia piel.

El líder de Fruit Loop Troop vino con dos estilos, un pico y su icónico emoticón U Can't C Me.

Decir que el conjunto cosmético fue bien recibido sería quedarse corto. Internet prácticamente explotó con positividad cuando los jugadores se entusiasmaron con el disfraz de la superestrella en el juego.

La skin y accesorios de John Cena fueron muy bien recibidos en el título de Epic Games.

Y aunque John Cena es solo el último de una línea de celebridades en llegar a Fortnite como un aspecto, no planea detenerse allí.

Es posible que lo veamos asumir un papel junto a su rival de lucha libre Dwayne 'The Rock' Johnson como personaje principal en la historia de Fortnite.

John Cena quiere más de Fortnite

Unos días después del lanzamiento del skin el 28 de julio, John Cena acudió a Twitter para expresar su gratitud por la positividad que rodeaba su skin en Fortnite.

“Abrumado con la respuesta de la comunidad de Fortnite”, escribió. “y muy agradecido de tener ahora “piel” en el juego. ¡Ya estoy buscando más formas de participar! ¡Gracias!"

Fortnite ha visto a muchos personajes con derechos de autor involucrarse en la historia del juego.

De una temporada completamente con el tema de Marvel a 'The Rock' convirtiéndose en uno de los personajes principales que aparecen en varias temporadas.

Este año, John Cena se sumergió en la cultura pop explorando videojuegos, televisión, Twitter y NFT.

Este es el intento de la superestrella de "aprender sobre el mundo" y era solo cuestión de tiempo antes de que él, o uno de sus muchos personajes, llegara a Fortnite.

Sería interesante ver cómo encajaría John Cena en la historia de Fortnite. ¿Podría retomar su papel como el rival de Dwayne Johnson interpretando al gran malvado Geno, o su personaje antihéroe Peacemaker sería la estrella de una temporada?

Solo el tiempo dirá si Cena tiene suficiente ajetreo, lealtad y respeto para triunfar en Fortnite, pero su debut masivo debería hablar por sí mismo.

