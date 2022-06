Fortnite: Exploran los orígenes de 'El Visitante'

Juego de Epic Games: Exploran los orígenes de 'El Visitante'

Con el evento en vivo de Fortnite a solo unos días de distancia, The Seven está luchando para contrarrestar el ataque de The Imagined Order.

Para los no iniciados, The Seven es un grupo de vigilantes decididos a detener The Imagined Order y liberar a todos los atrapados en el bucle.

Como sugiere el nombre, The Seven consta de siete miembros, a saber, The Foundation, The Visitor, The Scientist, The Paradigm, The Origin, The Imagined y The Order.

El evento en vivo explora el misterioso origen de 'El Visitante'.

Los Siete viajan en el tiempo y el espacio en meteoritos, y así fue como se introdujeron por primera vez en Fortnite. Entre estos siete, el primer miembro en conocer el juego fue 'El Visitante'.

Introducido en el Capítulo 1 Temporada 4, los usuarios podían desbloquear a 'El Visitante' después de completar siete de los desafíos de Blockbuster.

¿Quién es 'El Visitante' de Fortnite?

Apodado un explorador y un experto en navegación, atravesando el espacio y el tiempo, 'El Visitante' fue el primero de The Seven en aterrizar en la isla en Fortnite. Un meteorito se estrelló en Dusty Depot, lo aniquiló y dejó una chuleta.

La Orden Imaginada se apresuró a investigar el sitio, pero lo detuvo casi al instante. Dentro del meteoro estaba El Visitante.

Al darse cuenta de que The Imagined Order ya estaba aquí, The Visitor escapó del meteorito y destruyó las instalaciones.

El Visitante desapareció por el resto de la temporada, solo para regresar en la Semana 7 del Capítulo 1 Temporada 4.

Escapó a la guarida de Villian cerca de Snobby Shores, donde planeó encender un cohete de utilería de película usando rocas de lúpulo.

El 30 de junio de 2018 se llevó a cabo el evento Blast Off, donde The Visitor lanzó el cohete hacia el cielo.

Todo avanzaba en orden cuando de repente, en medio de su acento, el módulo propulsor principal del cohete cayó.

Al perder su módulo propulsor, el cohete comenzó a caer en picado hacia Tilted Towers, apuntándolo con láseres.

Una grieta gigante se abrió justo antes de llegar a la ubicación, y el cohete fue teletransportado, solo para escapar de una grieta cerca de Moisty Mire.

El evento terminó pronto, con el cohete lanzado hacia el lago Loot, solo para desaparecer en una grieta gigante. El Visitante volvió a desaparecer, solo para regresar a Fortnite Season X, junto con los otros miembros de The Seven.

Aunque The Visitor no volvió a aparecer en la corriente principal, continuó siendo miembro de The Seven. Más tarde, The Scientist reiteró su idea en el evento Out of Time de la Temporada X.

La lucha de Los Siete continúa hasta la fecha. Con el aumento del impulso, The Imagined Order parece tener la ventaja en la próxima batalla.

Sin embargo, Los Siete han logrado reparar y resucitar al robot Mecha para ayudar en su caso contra The IO.

Si bien The Imagined Order parece ser despiadado e inmensamente pesado con tecnología de alto grado, la comunidad especula que The Seven será un oponente digno.

El destino de Fortnite, la isla y The Seven finalmente se desmoronará en los próximos días.

