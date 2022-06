Fortnite: El miembro más antiguo de Los Siete quiere retirarse

Juego de Epic: El miembro más antiguo de Los Siete quiere retirarse

The Seven es un grupo de siete seres interdimensionales en el universo Fortnite, que trabajan para obtener el control del Punto Cero de la Orden Imaginada (IO).

A partir de ahora, todos los miembros de The Seven finalmente han sido revelados. Sin embargo, uno de ellos busca jubilarse.

Los Siete han emprendido una larga y moderadamente exitosa campaña contra la Orden Imaginada. Sin embargo, uno de los miembros más importantes del IO, Geno, sigue siendo esquivo.

El miembro de los siete podría retirarse en el battle royale de Epic.

Hacia el final del evento en vivo la temporada pasada, The Foundation y Jonesy saltaron al Punto Cero en el momento en que se fijó en la ubicación de Geno, pero nadie sabe dónde están ahora y cuánto han progresado.

Dicho esto, algo más se está gestando en la isla mientras están en su misión en Fortnite.

El Visitante podría estar buscando retirarse en Fortnite

El Visitante es uno de los miembros más antiguos de Los Siete. Fue el primer miembro de la organización en visitar la isla durante el Capítulo 1, y ha estado yendo y viniendo en Fortnite desde entonces.

Sin embargo, la información actual sugiere que The Visitor podría estar buscando retirarse.

La información sobre su probable retiro estuvo oculta en sus líneas de voz durante la temporada actual de Fortnite.

Cuando los jugadores interactúan con The Visitor NPC en la isla, responde con líneas como "No sé. Tal vez sea hora de que me retire" y "Sentirías la paz de este lugar si te quedaras quieto por un rato". segundo."

Estas líneas son suficientes para indicar que El Visitante efectivamente ha terminado con todas sus aventuras y busca llevar una vida de calma y tranquilidad, lejos de toda la intensa acción que suele verse en la isla de Fortnite.

Sin embargo, hay algunas preguntas que todavía necesitan ser respondidas. ¿Quién reemplazará a El Visitante si se retira? ¿Qué sucede con la búsqueda de Geno por parte de Los Siete?

Los Siete han estado buscando a Geno durante mucho tiempo y está casi a su alcance. ¿Se retiraría The Visitor antes de lograr su objetivo de cazar a este individuo?

Para responder a la primera pregunta, Jonesy es un buen candidato y ya recibió el título de The Legend, por lo que no sería improbable que Jonesy se uniera a The Seven.

Además, ha tenido buenas relaciones con La Fundación, el líder actual de la organización, lo que fortalece aún más su posición en el grupo.

Cuando se trata de Geno, es poco probable que pueda correr más porque The Foundation y Jonesy lo tienen en la mira y lo siguen en Fortnite.

En este momento, capturar a Geno es solo cuestión de tiempo. Si The Visitor quiere quedarse en la isla y jubilarse, podría ser algo bueno para los habitantes de las islas, para empezar.

Todos los miembros de The Seven son muy fuertes individualmente y, por alguna razón, Zero Point se ha quedado en la isla. Si The Visitor realmente quiere retirarse y establecerse en la isla, podrá proteger el Punto Cero en Fortnite para siempre.

Dicho esto, nadie sabe realmente si se retirará en este momento. Lo está pensando, eso es seguro, pero es poco probable que The Visitor cuelgue las botas en el corto plazo.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Fortnite como que hace posible el nuevo crossover de Marvel y DC.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.