Fortnite Capítulo 4 Temporada 1 estrena tráiler donde destaca Hulk y DOOM Slayer

Fortnite Capítulo 4 Temporada 1 arrancó este domingo (04/12/2022) y el primer tráiler oficial de la historia como del gameplay (forma de juego) ya fue estrenado.

E el podemos ver las nuevas skins dentro de las que destacan Hulk de Marvel, DOOM Slayer, Mr. Beast y Geralt de Rivia de The Witcher.

De estas 4 nuevas skins, dos: DOOM Slayer y Geralt de Rivia son parte del primer Pase de Batalla de la Temporada 1.

Desde este primer avance podemos ver que serán skins muy potentes pero caras de adquirir en la tienda del juego.

Así fue el final de la Temporada 4 Capítulo 3 de Fortnite

Luego del evento Fractura, que finalizó la Temporada 4 de Fortnite Capítulo 3, la isla fue asimilada por el Cromo de La Heraldo para posteriormente ser destruida y recompuesta.

Quiénes pudieron ser testigos del evento, el tráiler de Fortnite Capítulo 4 no supone nada novedoso ya que es exactamente la misma secuencia de vídeo.

Sin embargo, si no fuiste parte de él, tienes que apreciar todas las novedades que tendremos en este nuevo capítulo.

Por ejemplo, en Fortnite Capítulo 4 llegarán motocicletas, un nuevo tipo de vehículo que hace su debut en el juego.

Por cierto, un punto destacado es que en el avance observamos como La Paradigma usa la fuerza del Punto Cero para generar una nueva isla. Ya sabemos como es el estilo de Epic Games, así seguramente el nuevo mapa tendrá muchos nuevos secretos que descubrir.

Aquí te dejamos el trailer de gameplay de la Temporada 1 de Fortnite Capítulo 4:

En él no solo podrás ver las novedades de la temporada, también serás testigo de la muestra de una nueva skin invitada: Deku de My Hero Academia, pero hay que aclarar que esta llegará a la tienda posteriormente y no con el pase de batalla.

