Fortnite Capítulo 3, por qué llegará pronto y 3 razones que podrían atrasarlo

Los fanáticos frenéticos predicen que la última temporada de Fortnite Battle Royale es la última antes de un reinicio importante, pero no estamos de acuerdo ... aunque, en realidad, también lo estamos.

No, no, no hagas clic para alejarte de la confusión, te lo explicaremos.

Se están utilizando múltiples filtraciones y evidencia en el juego para respaldar la creencia de que estamos a punto de obtener grandes cambios en el juego, pero hay muchos agujeros en las teorías, entonces, ¿qué está sucediendo realmente?

Bien, comencemos con por qué el Capítulo 3 está a la vuelta de la esquina. En primer lugar, en el centro del argumento de que se acerca el final del Capítulo está la llegada de la actual antagonista del juego, la Reina del Cubo.

Este villano es una figura poderosa que se filtró (con precisión) hace meses junto con muchos otros detalles que se hicieron realidad, y en ese momento el filtrador indicó que la Reina del Cubo sería importante para el Capítulo 3, por lo que las líneas de tiempo se alinean si se produce un reinicio.

Circulan en línea potenciales filtraciones que apuntan al capítulo 3 del juego de Epic.

Otros fanáticos señalan los comentarios de Donald Mustard del CCO de Epic Games en septiembre como prueba de que no obtendremos otra temporada en el Capítulo 2 cuando dijo que "CH2 S8 y los dos posteriores" son quizás sus partes favoritas hasta ahora.

Su redacción sugiere que podríamos obtener una Temporada 1 y una Temporada 2 del Capítulo 3 en su lugar, en lugar de la Temporada 9 o la Temporada 10 que se rumorea (¿por qué no decir simplemente S8, S9 y SX / S10?).

Algunos elementos del juego, como el gesto de Page-Turner, hacen referencia a que las cosas llegan a su fin (con su descripción como "Solo un segundo, estoy casi al final del capítulo"), un significante bastante grande de que las cosas se están dibujando. a su fin para este período del juego.

Por último, algunos fanáticos han señalado que este no sería realmente un final temprano del Capítulo 2. La temporada 1 en la nueva isla duró mucho más que otras temporadas anteriores, al igual que algunas otras en el Capítulo 2, lo que significa que el capítulo actual ahora es más largo (en términos de días) que el Capítulo 1. Es hora de reiniciar, ¿verdad?

Y ahora para las 'filtraciones'…

Si lo anterior no suena como evidencia suficiente, entonces también tenemos algunas fugas que están agregando más leña al fuego, aunque si bien las fugas de Fortnite a menudo están en el dinero, tenemos que tomar estas siguientes piezas de 'evidencia' con un pizca de sal.

Para empezar (en el aspecto técnico) se espera que Fortnite se mueva a Unreal Engine 5 (UE5).

Epic Games desarrolla tanto Fortnite como el motor de juego Unreal, siendo UE5 la versión más actualizada de dicho motor, por lo que un cambio a la plataforma tiene mucho sentido.

Junto a este movimiento, estaría la llegada de la nueva actualización de Fortnite de accesorios de armas y la adición de una mecánica de deslizamiento estilo Apex Legends.

Estas actualizaciones que cambian el juego tendrían más sentido como actualizaciones para llegar con un nuevo capítulo en lugar de una temporada regular, y seguirían la historia de Epic Games de combinar grandes cambios con un nuevo capítulo, después de que introdujo la natación y otras características al principio del Capítulo 2.

Los jugadores también esperan el regreso (ojalá breve) de los Mechs esta temporada. Los vehículos controvertidos se usaron por última vez en el Capítulo X de la Temporada 1 y su inclusión sería un guiño al final del Capítulo anterior del juego.

Por último, pero no menos importante, la pista más importante que tenemos es que el Agujero Negro se actualizó recientemente. Esta pantalla de carga siniestra se usó al final del Capítulo 1 mientras el juego estaba en un período prolongado de mantenimiento preparándose para el Capítulo 2.

No hay muchas razones para que se haya actualizado a menos que Epic Games planee usarlo nuevamente pronto, lo más probable es que se relacione del Capítulo 2 al Capítulo 3.

¿Por qué la temporada 8 no es el final del capítulo 2 de Fortnite?

Bien, ahora hemos logrado que nuestro caso increíblemente convincente para que el Capítulo 2 de Fortnite llegue a su fin... permítanos contradecirnos por completo. (Después de todo, ¿quién quiere un artículo que tenga sentido?).

Comencemos con el hecho de que la temporada 8 se siente más como el 'principio del fin' que como el final en sí.

Anteriormente nos hemos quejado de que el Capítulo 2 no ha tenido la misma sensación de acumulación que el Capítulo 1, donde los jugadores vieron lentamente el desglose de la realidad durante varias temporadas.

La temporada 8 en el Capítulo 2 solo está comenzando a mostrarnos esa acumulación, parece que necesitamos otra temporada de terror para finalmente romper el Capítulo 2.

Además, no nos gusta que esta no sea otra Temporada X, el elogiado final del Capítulo 1. El nombre lleva consigo una sensación de finalidad que el aburrido Capítulo 8 no tiene.

Incluso si la Temporada X llega como el "Capítulo 9" del juego (tomando prestada una página del libro de jugadas de su rival Apple y omitiendo el número nueve), nos gustaría que esta convención de nombres regresara para el final oficial del Capítulo 2.

Por último, tenemos (bostezo) la vieja logística aburrida que es el problema principal que sugiere que el Capítulo 2 tiene un poco más de tiempo.

La temporada 8 está programada para finalizar el 5 de diciembre, justo antes de que se espere que comience un evento festivo en Fortnite.

Epic Games generalmente celebra el fin de año con un evento inspirado en la Navidad que incluye mecánicas por tiempo limitado, modos de juego y desafíos para que los jugadores completen, e incluso tal vez algunas máscaras de Fortnite nuevas.

Las filtraciones sugieren que se espera que llegue lo mismo este año, pero con una nueva temporada que llega solo una semana antes, podría llevar al Capítulo 3 a sentirse increíblemente desordenado desde el principio.

Tendría mucho más sentido que el evento de vacaciones ocurriera en medio de una temporada más regular que al comienzo de un nuevo Capítulo.

Podríamos ver la Temporada 8 extendida inesperadamente para dejar espacio para el evento navideño de Fortnite, sin embargo, eso significaría ver el Capítulo 3 más tarde de lo que algunos esperan.

Tendremos que esperar y ver qué ha planeado Epic Games, pero la evidencia sugiere que veremos que el Capítulo 2 de Fortnite termina en algún momento en un futuro no muy lejano, es solo una cuestión de cuándo.

