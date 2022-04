Final Fantasy VII Remake: Mod da a Barret un cambio de imagen clásico de Amano

FF VII Remake: Mod da a Barret un cambio de imagen clásico de Amano

Un nuevo mod de Final Fantasy VII Remake le da al miembro del grupo Barret Wallace una estética actualizada que se acerca más al arte conceptual previo al desarrollo creado por el famoso ilustrador Yoshitaka Amano.

Aunque las pinturas de Amano son conocidas por imbuir la icónica serie de juegos de rol con un toque de elegancia etérea, su notable obra de arte rara vez se refleja en los juegos de Final Fantasy.

Eso no quiere decir que la franquicia no contenga bellas imágenes, pero apenas se parece a las ilustraciones únicas de Amano.

“Siento que lo que agrego a la franquicia es que mi enfoque difiere del enfoque de un desarrollador de juegos”, dijo Amano a Polygon durante una retrospectiva de 2017 sobre el Final Fantasy VII original.

El aspecto de Barret es el clásico de Amano con este mod.

“Y creo que eso le da más libertad al arte, no se limita a algo que encajaría en un juego”.

Probablemente por eso estoy tan impresionado con este mod de Final Fantasy VII Remake.

No solo está inspirado en el arte conceptual en gran parte no realizado de Amano, sino que también se enfoca en Barret, quien luce el tipo de marco más grande que no tiene mucho juego en el portafolio del artista debido a su enfoque en diseños de personajes más abandonados.

Creando el mod de Barret para Final Fantasy VII Remake

De hecho, mientras estudiaba detenidamente los primeros conceptos de Final Fantasy VII de Amano, solo pude encontrar uno que presenta al aliado armado de Cloud, lo que naturalmente hizo que desarrollar el mod fuera un ejercicio complicado.

“[N]o hay mucho arte para usar como referencia, así que mantuve todas las partes que son visibles: cola de caballo, adornos de piel, aretes y perforaciones faciales”, escribió el creador de mods Amiibolad en su descripción de Nexus Mods.

“El resto es mi interpretación de las formas y patrones de forma libre de Amano, y por supuesto: ¡CUENTAS!”

Amiibolad, a quien Kotaku destacó anteriormente por su trabajo en un ambicioso proyecto de Breath of the Wild, incluyó un puñado de variaciones con el mod Barret que brinda a los jugadores diferentes paletas de colores para el nuevo atuendo.

Con este lanzamiento, el trabajo de modificación de Amiibolad ahora incluye atuendos inspirados en Amano para cada miembro del grupo jugable en Final Fantasy VII Remake, todos los cuales se lanzaron el mes pasado. ¡Ocupado!

