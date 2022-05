Final Fantasy 14: Reclamo por derechos elimina el primer video claro del juego

FF 14: Reclamo por derechos elimina el primer video claro del juego

El final de la primera carrera mundial de Final Fantasy 14 Dragonsong's Reprise se ha vuelto un poco controvertido hoy, ya que Square Enix ha lanzado su primer anuncio sobre el tema.

En lugar de felicitaciones personalizadas al primer equipo del mundo, combinaron elogios generales para la comunidad con una publicación que detalla sus pensamientos y reglas sobre herramientas de terceros.

También reclamaron los derechos de autor del primer video del mundo que presentaba algunos signos de esas herramientas de terceros.

El primer video claro de Dragonsong's Reprise fue eliminado.

Para aquellos que no están familiarizados con las herramientas de terceros, es un término que se usa en los MMO, y con mayor frecuencia en los jugadores de FF14, para referirse a cualquier cosa que cambie o ayude a jugar desde afuera.

Esta es una lista amplia, amplia, desde cambios de modelo y ajustes de gráficos hasta trucos y trucos. En el blog oficial, el productor Naoki Yoshida lo define así:

Uso de herramientas que permitan a los jugadores completar contenidos con mayor facilidad.

Modificación de la interfaz de usuario para mostrar información adicional.

Uso de herramientas de falsificación de paquetes.

Cualquier acción o declaración pública que promueva el uso de herramientas de terceros.

Tres y cuatro son probablemente bastante obvios, ya que el primero se usa para hacer trampa con la ubicación de tu personaje o lo que está haciendo.

Dos tiene sus propias especificidades que trataremos a continuación. Uno es donde radica gran parte del problema, y se cree que es el motivo de la eliminación de ese primer video del mundo.

De memoria, y según los informes de la comunidad, presentaba una herramienta común utilizada por algunos jugadores que dice automáticamente cómo y dónde correr para ciertas mecánicas.

Esta versión del mismo claro desde una perspectiva diferente, que no presenta esas llamadas automáticas, sigue disponible.

En comparación, para el ultimate anterior, The Epic of Alexander, había una imagen personalizada y un mensaje específico felicitando a Thoughts per Second en el Twitter oficial.

Yoshida hace referencia a esto en su publicación y dice que “al ofrecer nuestras felicitaciones a través de la cuenta oficial de Twitter y confirmar las marcas de tiempo, queremos reconocer sus logros y contribuir al entusiasmo de la comunidad.

Sin embargo, si nuestro reconocimiento fomenta la competencia excesiva y la controversia hasta el punto de que los jugadores recurren a herramientas de terceros, lamento decir que es posible que tengamos que reconsiderar la posibilidad de hacer comentarios en el futuro”.

Square Enix toma acción legal tras filtración de Final Fantasy 14

La publicación continúa hablando sobre la extracción de datos y una filtración de captura de pantalla Final Fantasy 14 que Square Enix cree que se originó dentro de la empresa, y las acciones legales que se están tomando en ambos.

La minería de datos es el acto de extraer información del cliente del juego (o de otro lugar) cuando aún no está disponible para los jugadores y, por lo general, distribuirla.

Es una práctica muy común en World of Warcraft, en la que se basa toda una industria de sitios de fanáticos y cobertura de noticias, pero mucho menos común y mucho menos aceptada en FF14.

Se menciona en la publicación que se están considerando y tomando medidas legales en lo que respecta a la extracción de datos.

Contrarrestando un rumor particularmente persistente, Yoshida también dice que sería imposible emular un servidor FF14 completo y jugar en él.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Final Fantasy como que mod da a Barret un cambio de imagen clásico de Amano.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.