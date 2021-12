Filtran la posible fecha de estreno de God of War: Ragnarok para PlayStation

El esperado juego de acción y aventura será exclusivo de PS 4 y 5/Foto: Computer Hoy

God of War: Ragnarok podría estrenarse el próximo 30 de septiembre de 2022, esto de acuerdo con PlayStation Database, sin embargo las compañías desarrolladoras Sony y Santa Monica Studio aún no han confirmado que esta sea la fecha de lanzamiento oficial, por lo que falta que aún lo hagan oficial.

Recordemos que este nuevo juego fue anunciado desde el showcase de PlayStation en noviembre pasado, e incluso se mostró el primer tráiler. Sin embargo, Sony hasta ahora no ha informado cuándo llegará a las consolas; cabe destacar que este juego será exclusivo para PlayStation 4 y 5.

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, God of War: Ragnarok será el cierre de la saga nórdica, y se desarrollará justo después de donde terminó la precuela de 2018. En esta ocasión sus protagonistas sortearán toda clase de inclemencias para poder esparcir las cenizas de Faye, esposa de Kratos y mamá de Atreus.

Lo que sabemos hasta ahora de God of War: Ragnarok

Aún faltan varios meses para que se estrene el nuevo juego/Foto: Twitter

El teaser oficial de God of War: Ragnarok muestra cómo Atreus comienza a tener dudas sobre la guerra que se avecina, además de que tiene una gran crisis existencial, pues aunque su intención es buena, su padre Kratos no le permite combatir contra Asgard ni esclarecer las dudas que tiene sobre Loki y su origen.

Algunos medios rumoraron que el juego llegaría a PlayStation en la primera mitad del 2022, pero al parecer, será hasta septiembre que presuntamente se estrenará. Aunque tal vez Sony podría adelantar el lanzamiento, por lo que esta fecha es tentativa.

God of War: Ragnarok debe llegar antes de noviembre de 2022

Muchos expertos consideran que GOW: Ragnarok debe estar nominado/Foto: Youtube

Los que sí es un hecho es que al ser uno de los juegos más esperados, este debe de llegar antes de noviembre, para que tenga posibilidades de competir por el premio Game of the Year, máximo galardón que entregan en The Game Awards.

Así que los gamers tendrán que estar muy pendientes de la fecha oficial en la que se lanzará God of War: Ragnarok, según lo que informe PlayStation.

