Filtraciones de Pokémon Masters EX revelan que Hex Maniac se agregará al juego

Filtraciones de PKMN Masters EX revelan que Hex Maniac se agregará al juego

Pokémon Masters EX tendrá a los fanáticos asustados ya que hay varias fuentes de filtraciones que sugieren que el juego tendrá el Hex Maniac NPC agregado a la lista cada vez mayor de personajes del juego.

El usuario de Twitter @Absol-utelypm en su publicación de Twitter logró extraer datos de las líneas de voz de Hex Maniac Helena para las versiones en inglés y japonés, donde su actriz de voz japonesa, Saori Onishi, conocida por sus papeles como Vignette April Tsukinose de Gabriel DropOut y Ais Wallenstein de Is it Wrong to Pickup Girls in a Dungeon?

La Hex Maniac Helena llegará al evento de Halloween según filtraciones.

También hay un hilo de Reddit en el subreddit de PokemonMasters donde una lista de los personajes extraídos de datos que aparecerán para los próximos eventos futuros y Hex Maniac Helena junto con su compañero Pokémon Haunter estarán en el juego.

Helena debutará en próximo evento de Pokémon para Halloween

Si bien no es concreto, es seguro asumir que Helena debutará en el próximo evento de Pokémon Halloween Story llamado Otherworldly Encounter, que también contará con Iris y Alister en sus disfraces Alt que comenzará el 17 de octubre.

Hex Maniac Helena sería el segundo NPC genérico que se agregará a Pokémon Masters EX, justo después de Sightseer Naomi y su compañero Pokémon Sandslash.

Quizás una de las principales razones por las que Hex Maniac se agrega al juego se debe a su enorme popularidad dentro de la comunidad Pokémon, especialmente con los eventos de la "Chica Fantasma" en Ciudad Lumiose de Pokémon X e Y.

