Filtración de colecciones de juegos de Bethesda para Xbox Series X

La adquisición de Bethesda y su empresa matriz ZeniMax Media por parte de Microsoft ya está dando sus frutos. Microsoft no perdió el tiempo para agregar Doom Eternal a Game Pass, y ahora parece que tiene algunas colecciones de juegos publicados por Bethesda en desarrollo para sus consolas Xbox Series X y S.

La ESRB ha emitido calificaciones para dos colecciones separadas de juegos publicados por Bethesda. El primero es Dishonored & Prey: The Arkane Collection, y el segundo es Wolfenstein Alt History Collection. Las consolas de la serie Xbox son las únicas plataformas enumeradas para cualquiera de los juegos, lo que sugiere que serán exclusivas de Xbox, y sabemos que se incluirán cuatro juegos en cada colección. Los títulos específicos se mencionan en las listas de la ESRB, pero es fácil adivinar qué juegos aparecerán.

Para Dishonored & Prey: The Arkane Collection, el escenario más probable es que la colección consista en Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider y el reinicio de Prey 2017. Dado que la colección lleva el nombre de Arkane, es poco probable que el videojuego Prey de 2006 sea parte de la alineación, aunque todavía es técnicamente posible, por lo que los fanáticos querrán esperar un anuncio oficial para estar seguros.

Conoce las colecciones de juegos de Bethesda para las consolas Xbox Series x

Juegos que serán incluidos en Xbox Series X

Mientras tanto, es aún más fácil determinar los juegos que probablemente aparecerán en la Colección Wolfenstein Alt History. Desde entonces, la versión de Xbox Series X también se filtró en Microsoft Store, lo que confirma que incluirá Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein 2: The New Colossus y Wolfenstein: Youngblood.

Será interesante ver si estas colecciones verán los juegos optimizados para las consolas Xbox Series X, o si solo serán puertos de las versiones existentes de Xbox One de los juegos. Después de todo, la Xbox Series X es retrocompatible con Xbox One, por lo que, en teoría, estas colecciones podrían fácilmente ser relanzamientos de versiones anteriores de los juegos. Pero, de nuevo, los juegos que son compatibles con versiones anteriores ya hacen que colecciones como estas que se lanzan específicamente para las consolas Xbox Series X y S parezcan un poco redundantes, por lo que es difícil decirlo de cualquier manera.

Pero si son versiones completamente nuevas de Xbox Series X de estos juegos, presumiblemente también se agregarían a la línea Xbox Game Pass. Quizás estos sean incluso los otros títulos de lanzamiento de Xbox Series X que Microsoft ha anunciado para el lanzamiento de la consola el 10 de noviembre, pero eso es solo una especulación en este momento. Las fugas de calificación de la ESRB son casi siempre confiables, por lo que los fanáticos deben esperar un anuncio oficial más temprano que tarde.