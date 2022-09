Fifa 23 vs Fifa 22: Novedades y diferencias de la nueva entrega

Como dicta la tradición, EA Sports nos presenta una nueva entrega de su simulador de fútbol: FIFA 23 que llega para sustituir a FIFA 22 como la más reciente edición de la saga que, como no podía ser de otra manera, presenta diversas características novedosas y cambios en diferentes aspectos.

Ya seas un jugador que va a probar por primera vez este tipo de título o un comprador que está valorando actualizarse con la nueva entrega de la franquicia, en esta nota te vamos a mostrar las principales diferencias y novedades que incluye FIFA 23 con respecto a su pasada edición.

Las novedades del Ultimate Team de FIFA 23

Ultimate Team vuelve a ser la gran protagonista en FIFA 23 y este año presenta grandes novedades, como la experiencia de Momentos FUT o el renovado sistema de Química.

Si quieres profundizar un poco más en estas características de FUT, te recomendamos ver el siguiente video:

Momentos de FUT

Momentos de FUT es una nueva experiencia que sirve para dar a los jugadores desafíos cortos que pueden completar en situaciones de juego rápidas con niveles de dificultad ajustables.

Los desafíos se van agregando a lo largo de la temporada para brindarte nuevos momentos de FUT.

Cada Momento comienza con una Historia y cada historia está formada por capítulos basados en temas de temporada, campañas de FUT o eventos reales del pasado o presente del fútbol. A

Al completar los desafíos ganarás estrellas, un elemento totalmente nuevo.

Las Estrellas se pueden canjear en la Galería de estrellas de Momentos a cambio de jugadores, sobres y mucho más.

Cuanto mayor sea la dificultad de los desafíos que completes: más Estrellas ganarás para tu cuenta y con ello más premios podrás reclamar.

El nuevo sistema de ‘Química’

FUT 23 redefine el sistema de química de jugadores para dar una mayor flexibilidad a la hora de crear los equipos.

Enlaces simplificados: vincula jugadores en tu once inicial en función de los clubes, ligas y países compartidos, a medida que los jugadores obtienen química sin importar en qué parte estén del campo.

Indicadores de química: el nuevo indicador con rombos, en la pantalla de la plantilla, te muestra cuánta química proporciona cada jugador del once inicial a tu equipo en una nueva escala de 0-3, mientras que el panel de química muestra cada club, liga y país representados en tu plantilla para maximizar tus vínculos.

Posiciones: ahora los jugadores pueden tener hasta tres posiciones secundarias. Cambia de posición a tus jugadores con un único artículo de cambio de posición para encontrar nuevas opciones para tu plantilla, tanto si se trata de un delantero que también juega en la banda, un lateral que puede jugar por izquierda o por derecha, o un centrocampista defensivo que hace las veces de central.

Atributos: en esta edición todos los jugadores de tu plantilla jugarán con, al menos, sus atributos básicos, incluso cuando jueguen fuera de posición, con cero de química. Cuanta más química tengas en tu plantilla, mayor será la mejora que obtendrás en sus estadísticas.

Iconos y Héroes de FUT: algunos de los jugadores más memorables de la historia de este deporte, Iconos y Héroes de FUT, otorgan un beneficio único a la química de tu plantilla, y siempre tendrán el máximo de química, mientras jueguen en la posición correcta. En FUT 23, los Iconos contarán doble para la química de su país y los Héroes de FUT contarán doble para la de su liga asociada.

Las diferencias en el modo Carrera y Mánager

El modo Carrera de FIFA 23, uno de los atractivos más grandes de la franquicia, vuelve un año más y lo hace con muchos cambios. En el video que te compartimos a través del código podrás verlos todos.

Momentos destacados jugables

En Momentos destacados jugables, tomarás el control de los momentos clave en los partidos para intentar definir sus resultados, sobre todo en jugadas clave que afectan al marcador mientras dejas que el resto del partido se simule.

Puedes echar un vistazo al siguiente vídeo resumen para entender mejor cómo funciona esta característica y el modo Carrera en FIFA 23:

En términos generales, los Momentos destacados jugables son un sistema que hace lo siguiente:

Evalúa los dos bandos rivales para cada partido: teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, tanto defensivas como ofensivas, basándonos en los jugadores de la alineación y en sus estadísticas en el momento exacto de la temporada.

Al utilizar todos esos datos: genera el número de ocasiones de gol que cada equipo tendrá y las reparte a lo largo del partido.

Cada oportunidad de gol activa un momento destacado: haciendo que el jugador participe en el juego para convertir una posible oportunidad de gol (resalte ofensivo) o para evitar que la IA de la CPU haga lo mismo (resalte defensivo).

Los momentos destacados son diversos: tanto en tipos como en posición en el campo, lo que imita la variedad de situaciones que se pueden encontrar en los partidos normales.

Verás todo lo que normalmente esperabas en un partido: pero con menos tiempo para afectar al resultado, así que tendrás que hacer que tus oportunidades cuenten para tener éxito.

La nueva experiencia está disponible junto a todas las opciones de progreso de partidos anteriores: por lo que todavía puedes elegir jugar el partido completo, simular hasta el final o utilizar el simulador interactivo.

Mejoras en jugabilidad

Entre las principales mejoras de jugabilidad que recibe FIFA 23 encontramos los avances de la tecnología HyperMotion en nueva generación con el doble de datos reales capturados y más de 6.000 animaciones únicas (puedes visitar este enlace oficial para más detalles). Además, esta entrega también cuenta con juego cruzado entre plataformas de la misma generación.

Cabe resaltar que FIFA 23 incluye nuevas mecánicas de juego y más cambios como estos:

Zapatazo: mecánica de tiro nueva, basada en la habilidad y en el equilibrio entre riesgo y recompensa. Crea espacio lejos de la defensa, elige el hueco y activa un tiro potente para dar más potencia a tu tiro y crear oportunidades de marcar un golazo.

Variedad futbolística: nuevas trayectorias de tiro, entradas agresivas con despeje, nuevos tipos de pases, mejoras tácticas de la IA...

Jugadas a balón parado: te permiten controlar mejor los tiros libres, los penaltis y los saques de esquina y elegir dónde golpeas el balón para cambiar de dirección, trayectoria, efecto y mucho más.

Físicas en el campo mejoradas: físicas de impacto avanzadas en la nueva generación e incluso nuevas físicas para la red de la portería. También hay un nuevo sistema de predicción de colisiones que mejora la percepción de los jugadores en el campo.

Experiencia mejorada de partidos

FIFA 23 incluye en la nueva generación (PC, Stadia, PlayStation 5 y Xbox Series X|S) entre sus novedades y mejoras frente a FIFA 22 las siguientes características relacionadas con los partidos:

Repeticiones en realidad aumentada: te ofrecen más información durante las repeticiones de tiros y lanzamientos de falta, ofreciéndote un gran nivel de detalle e incluyendo estadísticas de goles esperados, potencia de tiro, distancias a portería y mucho más.

Previas de los partidos: vibrantes escenas dentro y fuera de los estadios se combinan con un nuevo sonido para transmitir toda la energía y la expectación antes de los partidos más importantes, elevando la atmósfera del estado y la tensión en las peleas por los títulos, los enfrentamientos directos, las finales de copa y mucho más.

Superficies de campo hiperrealistas: el campo se ve mejor que nunca; observa el desgaste de los campos cuando los jugadores se deslizan para hacer entradas a los rivales o para celebrar goles. Todo con mayor profundidad y detalle, creando una experiencia de partido más realista.

Atmósferas de estadios mejoradas: nuevo detalle del público hace que los estadios parezcan más vivos gracias a una mayor variedad entre los aficionados, nuevos tipos de ropa y mucho más.

Redes 3D realistas: nuevas texturas 3D aportan mejoras en la iluminación y la sensación de la red, lo que permite esa icónica ondulación cuando el balón llega al fondo de la red.

Colegiadas: por primera vez el juego incluye árbitras, con equipos arbitrales de género mixto en FUT, Clubes Pro y mucho más.

Nuevo Trainer: añade un diseño más moderno y visual, con nuevos gráficos que te ayudarán a llevar tus habilidades al siguiente nivel con o sin balón.

Cámara mejorada: gran profundidad de campo de las nuevas cámaras que proporciona una nueva capa de calidad visual, acercándose más el estilo de las retransmisiones de fútbol reales.

Música durante el partido: disfruta de un ambiente más casual en los partidos, con la posibilidad de escuchar música de la banda sonora de FIFA 23 en lugar de los comentarios.

Nuevos efectos de sonido tras los goles: celebra tus goles con nuevos efectos de sonido, como sirenas, timbres, sonidos de animales y mucho más.

Nuevas celebraciones: nuevas formas de celebrar tus goles.

Copa del Mundo de la FIFA

EA Sports ha confirmado que FIFA 23 va a contar con la competición cumbre del fútbol internacional, es decir, con la FIFA World Cup Qatar 2022™. Pero eso no es todo, también se va a incluir la FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023™.

Todo ello llegará como una actualización de contenido que no tendrá coste alguno.

Podremos disfrutar de estos dos torneos gratuitamente en FIFA 23, aunque en el momento de redactar este artículo todavía no se han dado más detalles en profundidad.

Esto no es todo, FIFA 23 incluye muchas más novedades. Si quieres revisarlas todas en profundidad te recomendamos que visites el sitio web de EA Sports.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram