Farmville se despide después de tantos años de diversión y millones de usuarios

Todos los que tengan su granja virtual en Farmville deben recoger sus cosechas lo más rápido posible: Zynga cerrará su juego web FarmVille original en Facebook a finales de año, según anunció la compañía. No es una noticia completamente inesperada; Facebook dijo en julio que ya no admitiría juegos Flash a partir del 31 de diciembre, la misma fecha en que Adobe está eliminando Flash Player por completo.

Pero no se puede evitar sentir un poco de melancolía, porque Farmville fue el primer juego en su género que introdujo a millones de personas al mundo de los videojuegos. Por tonto (y a veces molesto) que pueda ser FarmVille, especialmente cuando parecía que todos tus amigos de Facebook estaban cuidando sus cultivos, fue una gran victoria para Zynga.

El juego se lanzó en 2009 y tuvo más de 10 millones de usuarios activos diarios en menos de dos meses. En su máxima popularidad, unos 30 millones de personas jugaron a FarmVille diariamente, lo que llevó a Zynga a ingresos récord. Siguieron una versión móvil y una secuela, pero los juegos posteriores nunca capturaron la magia del original, que fue publicado en Flash.

Es un buen momento para regresar a las granjas antes de que desaparezcan

La versión original de Farmville dice adiós

Pero no todo es malo, Zynga también dice que pronto estará disponible una versión móvil de FarmVille 3 en todo el mundo, por lo que muchos usuarios tienen la esperanza de conservar los recursos que han logrado acumular en sus respectivas granjas, sin embargo, Zynga no ha confirmado si ésto será posible o no.

La noticia ha servido incluso para que muchos usuarios que habían abandonado el juego, se reincorporen a las cosechas virtuales de Farmville sólo por revivir los buenos momentos que el una vez popular juego les brindó en Facebook.

Los jugadores de FarmVille podrán continuar realizando compras en la aplicación hasta el 17 de noviembre, después de lo cual su sistema de pago se cerrará. Todavía puedes jugar el juego hasta el 31 de diciembre, después de lo cual se cerrará permanentemente.