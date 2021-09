Fans de Street Fighter II lamentan la muerte del legendario artista Mick McGinty

Mick McGinty, el hombre detrás de la icónica portada de SNES Street Fighter II, ha muerto.

McGinty fue un artista inmensamente talentoso, como lo demuestra la impresionante colección de trabajos en su sitio personal, pero para los gamers de los 90, su producción será casi sinónimo de portadas de videojuegos.

Y es que es quizá el más famoso entre los fanáticos de Nintendo por crear la portada occidental para la versión SNES de Street Fighter II. Si bien muchas personas se mostraron en desacuerdo con la 'occidentalización' de la obra de arte en ese momento, era una práctica muy común que empresas como Nintendo encargasen obras de arte completamente nuevas que se adaptaran mejor a una región en particular.

La portada de McGinty, que presenta a Chun-Li luchando contra Blanka con el cuerpo boca abajo de Ryu, se ha convertido en una de las portadas de videojuegos más reconocibles de todos los tiempos. La asociación de McGinty con Street Fighter continuaría con Street Fighter II: Champion Edition en Mega Drive / Genesis, Street Fighter II Turbo en SNES y Super Street Fighter II.

Mick McGinty de Street Fighter II a clasicos como Streets of Rage 2

Si bien es conocido internacionalmente por la portada de la secuela de Capcom McGinty contribuyó en otros títulos clásicos.

Además de producir trabajos para la famosa serie de Capcom, Mick McGinty también creó las portadas de Streets of Rage 2 y Streets of Rage 3, así como de Kid Chameleon y Shining Force. La cuenta de Twitter VGDensetsu ha elaborado un excelente hilo que muestra parte del trabajo de McGinty en el ámbito de los videojuegos.

Hablando sobre el compromiso de su padre con el oficio, su hijo Jobey McGinty compartió el siguiente mensaje:

Mi papá era un artista increíble, como todos saben. Y en el verdadero estilo de un artista, tampoco estuvo nunca satisfecho con su trabajo final. Hace apenas un par de semanas, dijo que necesitaba "solo una hora más en algunas piezas" para "realmente terminarlas". Sin embargo, todos sabíamos que eso no era cierto. Papá siempre venía a visitar nuestra casa, veía algunas de las pinturas que hizo para nosotros a lo largo de los años, y ponía la nariz a una pulgada de ella y decía: "Sabes, Jobe, desearía haber hecho de esos azules un un poco más profundo ", o" sabes que me encantaría pintar un poco más de sombras en ese árbol "o" eso realmente necesita una nueva capa de barniz ".

McGinty fue entrevistado para el próximo documental de Street Fighter II Here Comes A New Challenger, que actualmente se encuentra en las últimas etapas de su campaña de financiación en Indiegogo. Por lo tanto, representará la entrevista final de McGinty. Puedes ver una parte en el tráiler a continuación, alrededor del minuto 1:15, en La Verdad Noticias recordamos al legendario artista que dejó su trabajo a gamers alrededor del mundo que aún juegan Street Fighter II hasta sobre la pared de un edificio.

