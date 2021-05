Fans de Grand Theft Auto divididos por el mapa "filtrado" de GTA 6

Los fanáticos de Grand Theft Auto están divididos sobre un mapa de GTA 6 recientemente "filtrado". Los fanáticos no solo están divididos sobre la credibilidad de la filtración, sino también sobre las implicaciones si la filtración es cierta.

A principios de este mes, se produjo una filtración dentro de la comunidad de Grand Theft Auto, ya que reveló lo que supuestamente es el mapa de GTA 6, o al menos un prototipo del mapa.

El mapa filtrado apareció en una fuente anónima en 4chan. Si bien el foro ha proporcionado algunas de las filtraciones más grandes en la historia de los juegos, también produce tonterías con regularidad, razón por la cual causó tanta división de inmediato.

Desde entonces, un usuario de Reddit tomó el mapa y lo comparó con el tamaño del mapa de GTA 5, revelando un mapa de tamaño comparable. Naturalmente, esto dividió aún más a la comunidad de Grand Theft Auto.

El supuesto mapa de GTA 6 causó revuelo en redes sociales

Para algunos, esta fue la señal más reveladora hasta ahora de que el mapa era falso. Mientras tanto, otros están decepcionados por la posibilidad de que GTA 6 tenga un mapa similar en escala al mapa de GTA 5.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, por ahora no hay forma de validar o invalidar la filtración. Dicho esto, cuando se trata de fugas, es falso hasta que se demuestre que es real, así que asegúrese de tomar el mapa como un simple rumor.

"Me decepcionaría si fuera real porque todavía sigue el mismo plano de mapa que V y no me gustó que solo hubiera una ciudad para toda la isla", dice un comentario escéptico. "Quiero decir que no está mal, pero pueden hacerlo mucho mejor”.

"Estoy bien con eso, siempre y cuando sea realmente detallado y haya muchas más cosas que hacer que en V", dice otro de los principales comentarios. "Además, todavía tenemos otras islas de todos modos".

Como señala el segundo comentario, basado en filtraciones y rumores anteriores, algunos de los cuales están directamente relacionados con esta nueva filtración, habrá varias islas en el juego, por lo que esto puede no ser muy indicativo del tamaño real del juego.

Por supuesto, Rockstar Games podría aplastar la filtración, además de la especulación y la división que está causando, con un comentario, pero no esperamos que esto suceda. Sin embargo, si es así, nos aseguraremos de actualizar la historia en consecuencia.

