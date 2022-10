Fans de Elden Ring 'huelen' un DLC cerca pero mineros de datos dicen esto

Fans de ER 'huelen' un DLC cerca pero mineros de datos dicen esto

Los mineros de datos que revisan la última actualización de Elden Ring han encontrado rastros de posibles DLC, potencialmente incluso más de una caída de contenido, pero sus hallazgos no se alinean completamente con algunas de las teorías emocionadas que circulan.

La actualización 1.07 de Elden Ring se centró en los cambios de equilibrio, con FromSoftware comprometiéndose con PvP a largo plazo a través de los primeros ajustes exclusivos del modo competitivo.

Debajo del capó, la actualización contenía fragmentos de nuevas funciones como el trazado de rayos.

Esto es lo que mineros de datos saben sobre el esperado DLC del juego de From Software.

Un modder incluso ha logrado que este trazado de rayos incompleto funcione en el juego, aunque todavía le faltan algunos componentes clave necesarios para que sea realmente viable.

El último parche también contenía rastros de nuevas áreas que los mineros de datos descubrieron rápidamente, y esto ha redoblado la expectativa por un DLC completo de Elden Ring.

¿Qué es Elden Ring DLC01?

Además del trazado de rayos, ha habido dos grandes grupos de hallazgos después de la actualización 1.07 de Elden Ring.

En primer lugar, se descubrió una colección de archivos visiblemente etiquetados como "DLC01".

Los mineros de datos Sekiro Dubi y Sennoutantei destacaron algunos de estos archivos en Twitter, mencionando entradas para cosas como un misterioso "m61_arena_026" y un conjunto de peinados aparentemente destinados al personaje del jugador. Es una bolsa mixta, pero aparentemente todo es DLC01.

Vale la pena señalar que "DLC0" en realidad se menciona en los archivos del juego base en relación con un gesto exclusivo de pre-pedido. Sin embargo, una mención nueva y directa de "DLC" ha hecho que se muevan las lenguas.

"Nadie está realmente seguro de lo que podría implicar un mapa en este rango actualmente no asignado", dijeron. "Tiene muchas implicaciones para las nuevas adiciones de mapas importantes al mundo del juego, pero actualmente esto es todo lo que se puede decir".

Las identificaciones para m20 y m45 se encontraron "en un archivo muy aislado que no está vinculado a las cosas de DLC01", según Shion.

Este archivo está vinculado al banco de sonido de Elden Ring, un indicador opaco pero recurrente de contenido faltante, cortado o desconocido. Sekiro Dubi también notó esto en su explicación:

"El índice que tiene el juego de bancos de sonido los menciona, pero no se envían a ninguna parte de los archivos".

Zullie se hizo eco de este punto: "No hay archivos reales asociados explícitamente con m20 o m45, la única referencia que tenemos para ellos es simplemente agregarlos a la lista".

Shion aclaró que el banco de sonidos contiene toneladas de nombres de archivos, "mucho más de los que realmente existen en el juego", pero m20 y m45 se destacan no solo porque son nuevos, sino porque no se ajustan al sistema de clasificación existente del juego. .

Esto hace que sea mucho menos probable que se trate simplemente de contenido recortado o reestructurado que apenas está surgiendo ahora.

"Cuando se trata de las dos identificaciones de mapas que encontré, estoy bastante seguro de que es contenido próximo", dijo Shion.

Al abordar las diferencias entre estas identificaciones de mapas y los materiales DLC01, Shion agregó:

"Basado en la abundancia de datos de DLC01, con coliseos cortados previamente, tengo la sensación de que las nuevas identificaciones de mapas de mis hallazgos podrían ser para un lanzamiento de contenido más grande que está potencialmente más lejos en el futuro de lo que DLC01 terminará siendo".

"No hay fuentes sobre eso, solo una conjetura basada en los datos disponibles".

Los modders y los mineros de datos todavía están rastreando Elden Ring y actualizando 1.07 en busca de pistas, y las teorías predominantes pueden cambiar a medida que surjan más pruebas.

Por ahora, podemos suponer razonablemente que Elden Ring debe recibir al menos una actualización de una escala no trivial.

Si estas migas de pan iniciales realmente son lo que los jugadores y los mineros de datos esperan que sean, también se puede anunciar una gran adición al juego en un futuro no muy lejano.

¿Es esta la gran actualización que hemos estado esperando? ¿Es el primero de varios DLC de Elden Ring por venir?

Los mineros de datos todavía tienen muchas preguntas, pero la mayoría cree que es demasiado pronto para comprometerse con Elden Ring DLC, algo al nivel de Artorias of the Abyss de Dark Souls, solo a partir de estos hallazgos.

"Las rutas de material con DLC01 en ellos no funcionan actualmente, porque no hay una carpeta DLC01 en los materiales, por lo que al menos podemos estar bastante seguros de que es significativo", dice a GamesRadar la detective de Souls y YouTuber Zullie the Witch.

"Pero no hay garantía de que sea una gran actualización de contenido pagado en lugar de algo de menor escala como, por ejemplo, la actualización de vestuario gratuita de Sekiro".

"Si bien no hay razón para llamarlo DLC01, tampoco hay razón para implicar que DLC02 está ahí o planeado", dice Sekiro Dubi.

"Lo que sí sabemos es que muchos de los nuevos archivos introducidos con 1.07 están etiquetados como DLC01".

"Por el momento, todo [esto] indica que lo que internamente se conoce como 'arenas', o externamente como 'coliseos', son parte del paquete completo DLC01. Al menos desde el punto de vista de los nombres de archivos".

Las teorías sobre los coliseos desaparecidos de Elden Ring, que ahora parecen estar relacionados con lo que sea DLC01, han estado dando vueltas casi desde el lanzamiento del juego, y Sekiro Dubi las ha estado investigando durante algún tiempo.

"El juego envió mapas/activos/texturas alternativos para los coliseos", explican.

"Funcionarán en un sistema similar al que hemos visto con los mapas de Limgrave después del meteorito, o Leyndell después de que quemamos el Erdtree. Supongo que el jugador desencadenará eventos que te teletransportarán a un mundo donde estos mapas están activos".

"Muchas cosas en el juego indican que hubo un estado anterior de Lands Between, tal vez antes de Shattering o antes de la llegada de Elden Beast, donde las cosas no estaban tan rotas como lo están hoy", continúan (con más contexto en este video sumergiéndose en archivos más antiguos).

"Me pregunto si alguna vez llegaremos a ver ese lado de Elden Ring, un Elden Ring donde, por ejemplo, el Puente Divino de Limgrave no se rompió, o el 'lago del cráter' entre Liurnia y Bestial Sanctum ya no está allí. Realmente me encantó el DLC de Dark Souls que nos llevó al pasado, así que espero un DLC en ese sentido".

También hablé con un minero de datos llamado Shion, quien compartió algunos hallazgos importantes con la comunidad de mods de Discord de FromSoftware.

Encontraron identificaciones para dos mapas desconocidos enterrados en la actualización 1.07, y actualmente se conocen como m20 y m45. No sabemos mucho sobre estos mapas, pero sus identificaciones por sí solas pueden decirnos mucho sobre lo que podrían ser.

"En este momento hay tres grandes categorías de mapas, cada uno en su propio rango de identificación", explica Shion.

"m10 a m19 cubre las mazmorras heredadas como Stormveil Castle, Raya Lucaria, etc. m30 a m39 cubre mazmorras menores como catacumbas, cuevas, etc. m60 es básicamente todo el mundo exterior. Todos los demás rangos no están asignados en este momento".

El esquema de nombres de archivos de FromSoftware indica que m20 podría ser una nueva mazmorra heredada a la par de las mejores áreas de Elden Ring, lo que lo convertiría en un buen titular para un DLC importante si hay uno en proceso.

Sin embargo, Shion dice que m45 es un "comodín completo".

