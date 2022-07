Fans de Elden Ring discuten qué DLC quieren ver

Fans de ER discuten qué DLC quieren ver

Elden Ring se lanzó en febrero de este año. Eso significa que si FromSoftware sigue con el mismo patrón que ha hecho con sus juegos anteriores de Souls, bien podría haber DLC antes de finales de 2022, posiblemente tan pronto como a finales de este verano.

En preparación para lo que, con suerte, es una eventualidad, los jugadores de Elden Ring han estado expresando sus deseos de DLC en el mundo con la esperanza de que pronto se manifiesten.

Souls Survivor, un nombre de usuario increíblemente apropiado teniendo en cuenta el tema, puso en marcha ResetEra.

Destacaron que FromSoft generalmente tarda menos de un año en agregar DLC a sus juegos Souls. Eso significa que si Elden Ring va a obtener alguno, bien podría estar en el horizonte.

Los fans del popular soulslike quieren esto en el DLC:

En cuanto a lo que esperan ver, más opciones multijugador y más armas y hechizos técnicos.

Más facetas multijugador no es una opción tan popular para el potencial DLC de Elden Ring como podría pensar, al menos no cuando se trata de este hilo en particular.

Los jugadores ni siquiera quieren necesariamente que se amplíe el mapa. Para ser justos, The Lands Between ya es un lugar bastante masivo. Hacerlo más grande no necesariamente lo hará mejor.

Al llenarlo con más para encontrar y misiones adicionales, por otro lado, esas solicitudes aparecen en el hilo con bastante frecuencia.

Fans de Elden Ring quieren cambios para Torrent

Sin embargo, no tanto como Torrent. El fiel corcel de Elden Ring es increíblemente popular. La incapacidad de hacerlo tuyo, por otro lado, no tanto.

Varias de las respuestas a la publicación original de Souls Survivor detallan cómo les gustaría ver alterado a Torrent de alguna manera.

Ya sea la capacidad de personalizar la armadura del caballo o hacer que los personajes hablen de él cuando no esté cerca. Ese segundo podría ser una broma, pero aún así suena bien.

Un usuario sugirió agregar un "todo enemigo es el modo Malenia". Parecería que no conocen el mod que ya existe que puede hacer que eso suceda.

Un YouTuber ajustó el modo aleatorio de enemigos de Elden Ring para que todos los enemigos y toda la vida silvestre del juego se convirtieran en Malenia, lo que hacía que el juego fuera (casi) imposible.

