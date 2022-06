Fans de Elden Ring comparten sus peleas favoritas contra jefes de FromSoftware

Fans de ER comparten sus peleas favoritas contra jefes de FromSoftware

Ahora que Elden Ring ha estado en manos del público durante cuatro meses completos, los fanáticos del trabajo de FromSoftware han comenzado a compararlo con otros juegos como Dark Souls y Bloodborne para ver cómo se compara.

Más específicamente, los fanáticos de Elden Ring han estado hablando sobre lo buenas que son las peleas de jefes del juego en comparación con otros títulos exitosos de FromSoftware, lo que inició una discusión sobre las diferentes peleas de los títulos del desarrollador y cuán buenas son.

Ten en cuenta que hay spoilers bastante grandes de Elden Ring si sigues leyendo.

Estas son las peleas de jefes de FromSoftware más celebradas por los fans.

Comenzando con Elden Ring, algunos fanáticos de FromSoft parecen estar de acuerdo en que el juego tiene algunas de las peleas más bonitas que jamás se le hayan ocurrido al desarrollador.

Elden Beast aparece varias veces como una de las peleas de jefes que son más impresionantes como espectáculo que como un desafío real, aunque el Redditor Murmadurk admitió que lo mataron debido al "factor sorpresa".

Otros jefes de Elden Ring que reciben una mención especial son Godfrey, Radagon, Horah Loux, Morgott y Maliketh, todos los cuales se describen como divertidos de combatir debido a sus patrones de ataque aprendibles.

Peleas favoritas fuera de Elden Ring

Fuera de Elden Ring, la pelea final contra el jefe de Sekiro: Shadows Die Twice - Sword Saint Ishiin - también recibe mucho cariño de la comunidad de FromSoft, y muchos explican cómo su intenso nivel de dificultad lo hizo especialmente satisfactorio para finalmente derribarlo.

También hay una mención especial a la pelea de Guardian Ape, ya que un par de fanáticos recuerdan la primera vez que le cortaron la cabeza, solo para que él se levantara y comenzara a llorar sobre el jugador una vez más.

Fuera de las peleas en sí, Redditor casualringbearer elogia un aspecto de los juegos que a menudo se pasa por alto: la banda sonora.

Si bien no mencionan ningún jefe específico, casualringbearer elogia a Bloodborne por su música y explica que las pistas orquestales que aparecen ayudan a que las peleas contra jefes del juego resalten.

Cualquiera que sea tu favorito, con tantas opiniones diferentes y docenas de ejemplos para elegir, es seguro decir que FromSoftware es el rey de la lucha contra el jefe.

Te puede interesar: Elden Ring: Cómo luchar como Let Me Solo Her

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Elden Ring. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.