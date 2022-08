Fans de Elden Ring agregarán a Alexander a películas hasta que se anuncie el DLC

Fans de ER agregarán a Alexander a películas hasta que se anuncie el DLC

Parece inevitable que Elden Ring finalmente vea DLC, dado lo enorme que es el juego.

Con tantos Tarnished por ahí clamando por más, aún valdrá la pena el tiempo de Bandai Namco si solo una fracción de ellos realmente compra esta expansión hipotética.

De hecho, el truco del mes pasado pareció confirmar que Elden Ring DLC está en camino, pero no estará aquí hasta 2023 como muy pronto.

Hasta entonces, los fanáticos de Elden Ring en el subreddit oficial han decidido continuar con la tradición del juego Souls de hacer algo extraño hasta que haya un anuncio oficial.

En este caso, agregar Warrior Jar Alexander a escenas de películas que anteriormente no presentaban una jarra de arcilla gigante con delirios de destreza marcial.

Fans seguirán creanod imágenes así hasta que se anuncie el esperado DLC del juego de FromSoftware.

El usuario de Reddit Freetrolley42 comenzó la nueva tradición al agregar a Alexander a Forrest Gump, y luego siguió con Clerks.

Lamentablemente, los moderadores de Elden Ring dijeron que "no permitirán que los temas diarios se conviertan en una cosa", diciendo que satura el subreddit y evita "discusiones legítimas y memes y contenido originales".

Sin embargo, esto no ha impedido que ninguna publicación obtenga miles de votos a favor, ni ha impedido que un usuario imitador agregue a Warrior Jar Alexander a El señor de los anillos.

El anuncio original de Elden Ring

Cuando Elden Ring se anunció por primera vez, el subreddit oficial se convirtió en una especulación salvaje, separando el único avance del juego en busca de pequeñas pepitas de información.

Dado que solo hay mucho que aprender de un solo video, aún se permitían las publicaciones temáticas diarias.

Lamentablemente, parece que los mods no quieren una serie similar para el presunto DLC de Elden Ring, aunque podría haber más imitadores esperando para insertar a Warrior Jar Alexander en películas aún más absurdas.

Hay un montón de contenido cortado que sería genial para el DLC de Elden Ring, incluido este coliseo PvP que sería el nuevo lugar perfecto para duelos amistosos.

Sin embargo, por ahora, tendremos que ser pacientes mientras esperamos noticias sobre contenido nuevo para lo que hasta ahora es el mejor juego de 2022.

