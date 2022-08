Fans de Call of Duty discuten sobre el peor juego de la franquicia

Fans de COD discuten sobre el peor juego de la franquicia

Algunas personas creen que la franquicia Call of Duty realmente se encendió con Call of Duty 4: Modern Warfare, un juego que revolucionó el género FPS con su profundo sistema multijugador.

Ahora, en 2022, hemos tenido 19 juegos principales oficiales de CoD, y hay debates diarios sobre cuál es el mejor y cuál debe descartarse y arrojarse al final de la pila.

Fanáticos de la franquicia de Activision han discutido sobre los peores juegos de la serie.

Una tendencia viral de Twitter ha visto muchas discusiones acaloradas sobre el tema y ha dado lugar a muchas respuestas muy interesantes.

¿Cuál juego de Call of Duty es el mejor y el peor?

Una encuesta realizada por CharlieINTEL puso en marcha varias preguntas a sus seguidores: "Primero jugué Call of Duty, Call of Duty más reciente, Best Call of Duty, Worst Call of Duty".

Las preguntas obtuvieron respuesta de una gran cantidad de nombres, desde seguidores habituales de Twitter hasta profesionales e incluso creadores de contenido.

FaZe Blaze dijo que su favorito era Black Ops 2 antes de condenar a Infinite Warfare como el peor.

El popular youtuber de Call of Duty, acertadamente llamado TBAG, intervino y dijo que el legendario seguimiento de CoD4, Modern Warfare 2, era su favorito y afirmó que CoD: WW2 es el peor.

El sentimiento de la Segunda Guerra Mundial también fue compartido por otro youtuber, RaidAway, quien también calificó el juego como el peor, en lugar de optar por BLOPS3 como su favorito.

Fue fascinante ver cuántos jugadores habían optado por Vanguard como su peor juego de CoD, aunque las consecuencias del reciente final de temporada de CDL 2022 combinado con el sesgo de actualidad probablemente tendrán mucho que ver con esto.

En cuanto al mejor juego, hubo mucho amor por COD4, MW2, Black Ops 1, Black Ops 2 y Black Ops 3, pero sin nada realmente definitivo para separarlos a todos.

Parece que con cada juego posterior de CoD, el debate se vuelve más profundo gracias a un nuevo juego, pero nos aleja aún más de encontrar realmente la respuesta, y esperamos que Modern Warfare 2 solo agite las cosas aún más.

