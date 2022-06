Fans de Call of Duty: Warzone decepcionados con armas Vanguard de la temporada 4

COD: Warzone decepcionados con armas Vanguard de la temporada 4

La actualización de la temporada 4 de Call of Duty: Warzone ha agregado toneladas de contenido y sustancias nuevas al juego.

Desde el nuevo mapa Fortune's Keep Resurgence hasta numerosos cambios para aumentar el atractivo de Caldera, la nueva actualización se une con nuevas posibilidades.

Las armas de la temporada 4 de Warzone han creado polémica entre los fans.

La actualización también trajo nuevos modos de juego, armas, vehículos y muchos otros cambios al juego. Esta actualización también ha traído algunos cambios significativos al metajuego de armas.

La comunidad de Call of Duty Reddit destaca los problemas del juego

A pesar de todo el contenido nuevo, los jugadores que regresan de Call of Duty: Warzone se sienten bastante insatisfechos con el meta actual del juego.

La falta de elección en el nivel superior es forzoso para jugar con las armas de Call of Duty Vanguard. Esto ha causado que muchos jugadores ocasionales y que regresan se sientan molestos por las políticas implementadas por los desarrolladores.

En una publicación reciente de Reddit, el usuario u/LeBradyyy comentó sobre su decepción por el meta de armas actual del juego.

Dijo que sus amigos que regresan no están satisfechos con el meta del juego, donde tendrán que pasar por el largo proceso de nivelar sus armas Vanguard para ser viables en el juego.

Las estadísticas muestran que las armas en Call of Duty Vanguard son mucho más poderosas que las armas de Modern Warfare y Cold Wars.

Por lo tanto, muchos jugadores ocasionales y recurrentes sienten que el meta actual no es adecuado para ellos y es mejor volver a Warzone 2.

En respuesta a la publicación anterior, el usuario de Reddit u/No-Imagination OG se desahoga sobre el beneficio de movimiento de las armas Vanguard que han sido parte de la última actualización de la temporada 4.

La actualización Mercenary of Fortune vino con una importante mejora de movimiento en uno de los archivos adjuntos de Vanguard. Esta velocidad de movimiento se puede apilar aún más agregando otros archivos adjuntos relevantes.

Esto ha llevado a los jugadores a desplazarse por el mapa a una velocidad muy alta. La situación actual es tal que los jugadores que no usan un arma Vanguard son masacrados por sus enemigos.

Por lo tanto, los jugadores que no tengan la integración de Vanguard o que sus armas no estén niveladas no podrán disfrutar del juego.

El usuario u/LeBradyyy comentó además que el meta actual se puede ordenar rápidamente, pero los desarrolladores dudan en hacerlo a propósito.

El meta actual aumenta la venta tanto de Call of Duty Vanguard como de planos de armas de la tienda. Entonces, la base de jugadores siente que el meta actual es así para aumentar el margen de ganancias de la empresa.

En una publicación de Reddit, los usuarios u/pewpeupew comentaron sobre la falta de opciones en la falta de opciones de armas competitivas.

Después de la actualización de la temporada 4 de Call of Duty Warzone, las armas Vanguard como NZ-41, H4 Blixen y Marco 5 están tan dominadas que cualquier otra arma perderá en un tiroteo.

El jugador siente que el metajuego es demasiado estrecho y que la experiencia del juego se vuelve cada día más horrible.

El usuario de Reddit u/afavourifyouwill comentará sobre la mecánica de juego repetible de las armas de Vanguard de la era de la Segunda Guerra Mundial.

El jugador explicó que podía usar varios accesorios como visores térmicos y lanzagranadas debajo del cañón para hacer que el juego fuera mucho más inmersivo y divertido.

Pero las armas de la era de la Segunda Guerra Mundial no se sienten tan inmersivas para los jugadores porque la mecánica central de las armas es muy repetible.

Un número significativo de la base de jugadores desea volver a las armas de la era moderna de Modern Warfare y Cold Wars. Pero esto no es posible en el meta actual ya que las armas Vanguard dominan el meta actual.

El usuario de Reddit u/HallOfTheMountainCop ha retratado con precisión la sensación de una gran parte de la base de jugadores original.

El juego actual se siente muy obsoleto, con las tácticas y el juego divertido perdiendo frente al tiempo de respuesta y la mecánica de movimiento. Gran parte de la base de jugadores se ha dado por vencida con Warzone y está esperando que se lance Warzone 2.

Warzone 2 será una nueva versión del juego en la que los jugadores deben comenzar de nuevo. La base de jugadores tiene la esperanza de que los desarrolladores no repitan los mismos errores de Warzone y que el próximo juego sea aire fresco para la comunidad.

Te puede interesar: Call of Duty: Todo lo que necesitas saber sobre el videojuego

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Call of Duty. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.