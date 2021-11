Fans de Call of Duty: Vanguard exigen equilibrar killstreak del 'perro guardián'

Fuera de los errores, el mayor punto de frustración para la comunidad de Call of Duty: Vanguard parecen ser los killstreaks. Si bien varias rachas han estado causando problemas, parece que algunos jugadores han agregado ahora al perro guardián a esa lista.

Los killstreaks de Call of Duty: Vanguard han demostrado ser molestos por varias razones. La andanada de mortero hace que sea difícil de ver en la parte del mapa donde aterriza, lo que perjudica a los compañeros de equipo tanto como daña al equipo enemigo.

La ruta aleatoria de Bombing Run casi garantiza una muerte para la persona que lo llama, lo que lo convierte en algo para evitar. En el caso de Guard Dog, simplemente se necesita demasiado daño para matar, algo que ha provocado que varios jugadores desahoguen sus frustraciones.

A diferencia del Flamenaut resistente a las balas, no hay ningún truco para matar al perro guardián rápidamente, ya que los jugadores deben estar muy atrás o poder realizar algunos ataques cuerpo a cuerpo rápidos, algo que es más fácil decirlo que hacerlo.

La racha de muertes de 'perro guardián' ha sido criticada por los fans del título.

El Redditor Ok_Needleworker_3046 inició un hilo destacando la racha de muertes "dominada", con el jugador frustrado después de que un perro enemigo recibió cinco disparos en la cabeza pero aún así pudo matarlos.

También están en desacuerdo con la capacidad de los perros para subir escaleras y llegar a los tejados, algo que no podían hacer en los juegos más antiguos.

El jugador también hace un buen punto sobre el truco cuerpo a cuerpo, ya que cinco disparos a la cabeza deberían ser suficientes para matar si dos ataques cuerpo a cuerpo exitosos pueden hacer el trabajo.

Lanzar dos ataques cuerpo a cuerpo en una racha que puede matar en un bocado rápido también es un movimiento arriesgado, ya que los jugadores podrían morir si se acercan demasiado al perro enemigo.

Si bien los perros guardianes serían bastante comunes, ya que solo son una racha de 6 muertes, el error de Dead Drop mencionado por BreathSoHot que proporciona infinitas rachas de muertes solo los hace parecer más.

Como tal, los jugadores se ven obligados a lidiar con muchos perros guardianes demasiado duraderos.

Más críticas a Call of Duty: Vanguard

Otra crítica que tienen los jugadores es que la ventaja de Call of Duty: Vanguard Cold Blooded no ayuda a los jugadores a evitar los ataques de los perros. El redditor acatnamedpizza destacó la descripción, que afirma que "los killstreaks de IA no te apuntarán".

Sin embargo, los perros guardianes parecen ser una excepción a esa regla, lo que hace que el beneficio se sienta inútil para aquellos que lo tienen equipado. Dado que la racha de muertes también tiene tanta armadura, la frustración es comprensible.

Con los jugadores de Call of Duty: Vanguard que desean que regrese el modo Face Off, simplemente para evitar killstreaks, está claro que la base de fans no está contenta con las rachas en su estado actual.

Con suerte, Sledgehammer Games hará algunos ajustes más temprano que tarde, ya que el exploit Dead Drop está haciendo insoportables las rachas que ya son fuertes.

Call of Duty: Vanguard ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Call of Duty: Vanguard como que jugadores señalaron sonidos de daño demasiado fuertes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.