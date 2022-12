Fans de Call Of Duty exigen esta característica crucial de un juego rival

Fans de COD exigen esta característica crucial de un juego rival

El muy esperado Call of Duty: Modern Warfare II (MWII) se lanzó sin grandes contratiempos, pero un error menor está afectando tanto a los jugadores que le están pidiendo a Activision (ABK) que tome prestada una función del juego rival: el infame buggy Battlefield 2042. Aparentemente, las granadas flashbang en Call of Duty: MWII causan un destello en la pantalla tan brillante que en realidad afecta la visión de los jugadores en la vida real, lo que lleva a muchos a pedirle a ABK que implemente diferentes configuraciones de juego.

Según GameRant, los jugadores de Call of Duty: MWII están sufriendo flashbangs increíblemente brillantes, por lo que quieren tomar prestada una función de Battlefield 2042. El título antes mencionado permite a los jugadores cambiar los efectos de color de conmoción cerebral en las opciones de accesibilidad del juego a oscuro. En otras palabras, cuando los jugadores lanzan una granada flashbang y explota, en lugar de una luz blanca cegadora que llenaría la pantalla durante un par de segundos, la pantalla se volvería negra.

Aunque en realidad es inexacta, esta opción es mucho más fácil para los ojos de los jugadores y para sus pantallas OLED, ya que minimizará el deterioro de OLED.

Las granadas Flashbang son armas de uso común en muchos juegos de disparos en primera persona, y Call of Duty: MWII no es una excepción. Sin embargo, parecería que Activision Blizzard llevó las cosas un poco demasiado lejos en lo que respecta al brillo, ya que la explosión causa un deterioro de la visión a muy corto plazo, lo que no solo es malo para los ojos de los jugadores, sino que también puede hacer o deshacer su sesión de juego. Esto es especialmente cierto en las sesiones de juego competitivas, donde incluso las fracciones de segundo más pequeñas tienen un poder decisivo sobre el resultado del partido.

Es cierto que una granada flashbang no matará al personaje de ningún jugador, pero de todos modos no está diseñada para hacerlo. Es un arma táctica destinada a incapacitar a un jugador durante el tiempo suficiente para ejecutar armas de fuego o matar por explosión. Como tales, son más parecidas a las granadas de humo que, ciertamente, no causan los mismos efectos cegadores.

La configuración que se encuentra en el infame Battlefield 2042 y los fans de Call of Duty piden es útil para resolver este problema y preservar las pantallas OLED, que son conocidas por su susceptibilidad inherente a quemarse y un deterioro más rápido de los componentes LED orgánicos azules, lo que provoca un cambio masivo en el color.

El modo oscuro se está convirtiendo en una configuración destacada en una variedad de aplicaciones de software, desde varios sistemas operativos hasta software de terceros, aplicaciones sociales e incluso juegos. Además de ser agradable a la vista y preservar la funcionalidad de su monitor, habilitar el modo oscuro en las pantallas, especialmente en las pantallas OLED, se asocia con ahorros de energía y, por extensión, una factura de electricidad marginalmente más baja. Pero esa no es la mayor de las ventajas cuando se trata de luces brillantes intermitentes.

La implementación del modo oscuro en los juegos en todos los ámbitos hará que los títulos de los juegos sean más accesibles para los jugadores con epilepsia fotosensible u otras formas de sensibilidad a la luz brillante. Varias opciones de accesibilidad están en aumento dentro de la industria de los juegos, con God of War Ragnarok aparentemente a la vanguardia de tales implementaciones, y sería bueno presenciar una mayor inclusión en los juegos. Call of Duty: Modern Warfare II ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

