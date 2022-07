Fanático de Elden Ring nota detalles increíbles sobre la pelea con Godfrey

Fanático de ER nota detalles increíbles sobre la pelea con Godfrey

Elden Ring es uno de esos juegos sobre los que los fanáticos teorizarán y encontrarán nuevos detalles en los años venideros.

Esto es especialmente cierto porque, aunque no está confirmado, muchos esperan ansiosamente que FromSoftware anuncie el nuevo DLC de Elden Ring.

Eso podría ayudar a llenar algunos vacíos dejados por la historia, ya que a veces parece que los jugadores están armando piezas de un rompecabezas sin la historia completa.

Sin embargo, un descubrimiento reciente es interesante. Como cualquiera que haya vencido a Elden Ring y haya visto uno de sus finales, si no todos, sabrá, el desafío final antes de ingresar al Erdtree es Godfrey.

Detalle visto por un fan en la pelea de Godfrey.

En el interior, los jugadores se enfrentarán al segundo Elden Lord Radagon y la manifestación de la Gran Voluntad, la Bestia Elden, pero Godfrey es su desafío final antes de eso.

Sin embargo, la tradición oficial hace parecer que el jugador de Elden Ring también es un desafío para Godfrey.

Como señaló Redditor M24Spirit, la escena inicial de Godfrey mostrará su guía de gracia apuntando hacia el jugador Tarnished, lo que significa, en muchos sentidos, que el jugador sirve como jefe para él antes de que pueda reclamar el título de Elden Lord.

Godfrey es el primer Empañado, con muchos siguiéndolo a Badlands (y el contenido recortado de Godfrey sugiere que el jugador fue uno de ellos). Su regreso obviamente incluye el regreso de su gracia, según la tradición oficial de Elden Ring.

Los eventos de Elden Ring son orquestados por Marika para que, aparentemente, pueda escapar de su destino y de su vínculo con la Gran Voluntad.

Teoría de los fans sobre Elden Ring

Muchos fanáticos teorizan que el Tarnished nunca tuvo la intención de ser Elden Lord; en cambio, estaban destinados a hacer el trabajo duro para Godfrey, quien luego tomaría sus runas y cumpliría el plan de Marika con Elden Ring.

Cualquiera que sea el plan exactamente, parecía que un enfrentamiento entre el primer jugador de Tarnished y el jugador de Tarnished fue orquestado por la gracia de Marika.

Esto hace que el duelo sea casi tan épico como el enfrentamiento entre Bloodborne Hunter y Gehrman.

La diferencia clave aquí es que el Cazador y Gehrman se batieron en duelo para salvarse mutuamente de la pesadilla y el sufrimiento del Sueño del Cazador, mientras que Godfrey y los Tarnished luchan para ver quién se convertiría en el próximo Elden Lord.

Por supuesto, los jugadores también pueden elegir uno de los finales que no son de Elden Lord, siguiendo el final de Age of Stars con Ranni o el final de Lord of Frenzied Flame.

De cualquier manera, es un enfrentamiento para ingresar al Erdtree, uno en el que, según parece, el poder de Godfrey está en pie de igualdad con el jugador Empañado.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

