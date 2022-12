Fan de Pokémon presenta un rediseño impresionante para Torkoal

Fan de PKMN presenta un rediseño impresionante para Torkoal

Un fanático de Pokémon dibujó recientemente un interesante arte conceptual de rediseño de paradoja para Torkoal, un tipo de fuego que debutó en Pokémon Ruby y Sapphire. Torkoal es un favorito de los fanáticos que aparece en el programa junto a Ash durante la Liga Hoenn y también como un Pokémon atrapable en Escarlata y Púrpura. Torkoal no tiene una línea evolutiva, por lo que el rediseño del artista brinda una mirada interesante a una versión paradójica del Pokémon con una combinación de tipos diferente.

Torkoal es una tortuga de fuego de generación 3 que tiene salidas de calor a lo largo de su caparazón. Su arte de Pokedex y su sprite en el juego se ven expulsando humo tanto de las fosas nasales como del agujero en forma de volcán en su espalda. Cuando Ash Ketchum aún no había ganado el campeonato, encontró y atrapó a Torkoal en "All Torkoal, No Play", el episodio 332 del anime Pokémon que se emitió en 2004.

Así luce el rediseño de Torkoal al estilo tradicional japonés.

Torkoal puede no ser el Pokémon más popular en Escarlata y Púrpura, pero el redditor rc1246 publicó el rediseño en Pokémon. Hace que la espalda de Torkoal se parezca menos a las secciones lisas y bien segmentadas del caparazón de una tortuga y más a un volcán rocoso. El pico ardiente sobresale en lo alto, pero Torkoal parece estar más cerca del suelo, menos como una tortuga y más como una salamandra. Su cola es larga y espinosa, y un afloramiento de púas rodea la base del volcán como los ángulos puntiagudos del caparazón de una tortuga acuática. El humo aún se escapa del pico, pero ahora sus fosas nasales gotean magma como una nariz que moquea. El detalle incluido de los ojos de Torkoal que finalmente se abren es un toque elegante, y sus iris son como carbones encendidos. Todo el diseño se colocó sobre un fondo que hace que parezca una pintura en madera japonesa Ukiyo-e.

Fans de Pokémon reaccionan a rediseño de Torkoal

Los comentarios de la publicación de rc1246 especularon sobre el bloque de estadísticas y la escritura para esta versión paradójica de Torkoal. Hubo cierto debate sobre la posibilidad de que Torkoal se enfrentara a un tipo Fuego/Veneno, lo cual tiene sentido ya que el humo y el hollín pueden contener una gran cantidad de vapores tóxicos. También hubo un impulso para el tipo Fuego/Acero, lo que sugeriría que su caparazón ha adquirido algo de metal en las púas. Ese tipeo también tiene más conexión con la historia del Torkoal de Ash, quien inicialmente fue golpeado por una pandilla de Steelixes a pesar de la diferencia de tipo y que se enfrentaría a Registeel, y finalmente caería ante el cañón de zap de ese Pokémon.

Redditor rc1246 tiene muchos otros diseños con el mismo estilo, como uno en el que se ve a un grupo de Magikarp saltando de una ola con el estilo de The Great Wave frente a Kanagawa. Puede que Torkoal haya abandonado el bigote ahumado estilo manillar por una nariz eternamente goteante, pero al menos finalmente ha abierto los ojos. Brock estaría celoso.

Pokémon Escarlata y Púrpura ya están disponibles en Nintendo Switch.

