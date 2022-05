Fan de Elden Ring hace una increíble ilustración en honor al juego

Fan de ER hace una increíble ilustración en honor al juego

Varios artistas han creado obras de arte inspiradas en Elden Ring, que van desde NPC con los que se encuentran los jugadores, jefes y el ahora conocido jugador Let Me Solo Her.

Elden Ring ha dado ideas a muchas personas en lo que respecta a trabajos creativos, lo que ha dado lugar a muchas piezas de arte sorprendentes.

Las piezas que se han inspirado en el juego de rol incluyen figuras, pinturas, cómics y animaciones.

Algunas obras de arte no son solo obras basadas en el juego de rol, sino también increíbles cruces de Elden Ring con otras franquicias.

Un artista se inspiró en el juego y creó una pintura increíble con personajes y lugares que los fanáticos reconocerán.

Así luce la increíble pieza realizada por el artista ElHihoe.

Un artista conocido como ElHihoe creó una ilustración impresionante que muestra muchas partes de Elden Ring que los jugadores reconocerán.

Algunos de los personajes más memorables del juego se dibujaron en las esquinas de la pieza, incluidos Melania y Ranni the Witch.

Muchas de las áreas del juego están incluidas en la pintura, y la ilustración captura gran parte del mundo de Elden Ring.

A lo largo de la mitad del dibujo está el Erdtree, con gran parte de su tronco dorado y sus ramas ocupando la mitad superior de la obra de arte y sus raíces ocupando la parte inferior del trabajo de ElHihoe.

La pintura es increíble y traerá recuerdos a cualquiera que haya jugado el juego.

Fans reaccionan a la ilustración de Elden Ring

Varios usuarios de Reddit encontraron que el arte inspirado en Elden Ring de ElHihoe es increíble y algunos afirmaron que se vería bien como una impresión de metal o una colcha.

Un comentarista mencionó que la pieza parece una portada de una de las novelas de El señor de los anillos, mientras que otro dijo que recuerda algo de Dragon Age 2.

Muchos preguntaron dónde pueden obtener una impresión del trabajo, y ElHihoe dijo que llegarán pronto. Una crítica que algunos tuvieron fue el hecho de que el jefe de Elden Ring, el general Radahn, no estaba representado en el dibujo.

ElHihoe no es el único que ha creado increíbles obras de arte basadas en el juego de rol de FromSoftware. Un artista con el nombre de hage dibujó una pieza impresionante con la princesa lunar Ranni de Elden Ring y Blaidd, su fiel sombra.

La pintura presenta a los dos personajes juntos bajo la luna, con Ranni con un distintivo resplandor azul debajo de su sombrero y Blaidd al hombro con su enorme espada.

El trabajo es hermoso e inquietante, ya que muestra a los dos juntos de esta manera. También es agridulce considerando el destino que le espera a Blaidd.

El dibujo les da a los fanáticos una pequeña oportunidad de ver a Ranni y Blaidd juntos bajo la luna antes de que su historia tome el giro trágico que tiene.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

