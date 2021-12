Fan de Cyberpunk 2077 crea mod que permite abordar trenes y recorrer Night City

Fan de juego de CD Projekt Red crea mod que permite abordar trenes y recorrer Night City

Un nuevo mod de Cyberpunk 2077 hace que los monorraíles decorativos del juego de rol distópico sean funcionales, agregando un sistema de metro con lindos trenes pequeños en los que puedes viajar.

A pesar de todos los defectos del juego, disfrutamos enormemente paseando por las calles de Night City, arrullando edificios gigantes y colores brillantes, y hoy me alegro de continuar ese turismo en tren.

Qué hermoso ver la megaciudad desde una nueva perspectiva, mirando hacia abajo en los tejados y siendo zumbado por aerodeslizadores.

El mod realizado por un fan permite recorrer Night City a lo largo de sus estaciones de trenes.

El mod del sistema de metro de "keanuWheeze" agrega rutas de tránsito rápido del área de la ciudad nocturna que conectan 19 estaciones, que serpentean por toda la ciudad.

Puedes seleccionar un destino y subir a dar un paseo, admirando la ciudad en primera o tercera persona desde su pequeño vagón de tren. Seguro que es más lento que un automóvil y mucho más lento que un viaje rápido, pero es agradable.

Elaborado mod de trenes de Cyberpunk 2077

El mod de Cyberpunk 2077 también agrega plataformas de estación para esperar su tren, y puede jugar con la velocidad y los tiempos de espera en las opciones si lo desea. Y sí, puedes reproducir música de la radio.

Es una pena que mi PC sea demasiado basura para ejecutar el juego sin pop-in y el tartamudeo ocasional incluso en configuraciones de medios bajos (lo siento, querido espectador) pero esto sigue siendo muy bueno. Muy bonito.

El mod es propenso a sonar ocasionalmente cuando la cámara choca con las cosas (¿creo?), Pero no estaría jugando Cyberpunk si no tuviera tolerancia a los errores. Y aunque me gustaría tener más vida en las estaciones y en los trenes, es un mod y es muy impresionante.

Para usar el mod del sistema Metro, también necesitará el mod CET y la interfaz de usuario de configuración nativa. Pero instalarlo todo solo implica descomprimir los archivos en la carpeta correcta.

Estoy encantado con esto. Pasé un buen rato hoy simplemente viajando en trenes, apreciando las vistas fugaces a través de los huecos y a lo largo de las carreteras, admirando los greebles en los bloques de pisos y escuchando el drama en toda la ciudad.

Me encantaría que CD Projekt Red decidiera dedicar tiempo y recursos a la adición oficial de un sistema de metro funcional al juego a medida que continúan mejorando el juego. Sus muchas estaciones de metro seguramente se sienten como si alguna vez estuvieran destinadas a ser más que simples puntos de viaje rápido.

La próxima actualización importante de Cyberpunk 2077 se realizará a principios de 2022 junto con la actualización de la consola de próxima generación. Sí, no me haré ilusiones con eso para agregar trenes. ¿Pero tal vez algún día?

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Cyberpunk 2077 como que sus desarrolladores pagaron para resolver demanda.

