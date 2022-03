Exempleado de Nintendo revela proceso “inhumano” en pruebas del Virtual Boy

En las últimas horas Jim Wornell, un antiguo empleado de Nintendo of América, quien ha estado hablando acerca de diversos temas centrado en juegos perdidos, ha revelado supuestos experimentos “inhumanos” en las pruebas del Virtual Boy.

Durante un vídeo de Did You Know Gaming?, el extrabajador de la compañía habló sobre las pruebas de la Virtual Boy, que ha definido como «extrañas e inhumanas». Por lo que te compartimos la transcripción exacta de su testimonio:

“Cuando estaban haciendo pruebas para la Virtual Boy, nos hicieron pasar por esto… ¿has visto alguna vez la película de la Naranja Mecánica? ¿La escena en la que la persona está inmovilizada en la silla y tiene los párpados abiertos?, pues era muy similar.

Nintendo y las pruebas del Virtual Boy

Exempleado de Nintendo revela proceso “inhumano” en pruebas del Virtual Boy

“Nos dilataban las pupilas, nos hacían sentar con la cabeza en una especie de dispositivo, y nos iluminaban las pupilas. Tenían estas varillas de plástico, que apenas tocaban nuestros ojos, y decían «no importa lo que pase, no parpadees durante un minuto»”.

“Nos sometieron a las pruebas más extrañas, sólo para asegurarse, supongo, de que la cosa era segura. Nos soplaban aire en los ojos, nos hacían jugar a un juego de pruebas de Virtual Boy durante 10-15 minutos, y luego teníamos que descansar”.

“Luego nos volvían a dilatar los ojos. 2 o 3 rondas de estas pruebas de tortura simplemente extrañas e inhumanas sólo para asegurarse de que esta cosa no me mataría, o me dejaría ciego, o lo que sea”.

Otro trabajador intentó estrangular a su hijo

El trabajador de Nintendo ha generado polémica.

Como te informamos en La Verdad Noticias, en otro polémico caso, un desarrollador veterano de Microsoft habría sido condenado a un año de trabajo comunitario y estuvo a punto de perder su empleo después de haber sido declarado culpable por intentar estrangular a su hijo.

Lo anterior debido a que el niño se negó a dejar de jugar con su Nintendo Switch, lo cual nos haría pensar en la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental, padecimiento propuesto por la OMS, podría no estar tan equivocado como muchos pensarían.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.