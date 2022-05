Ex jefe de Nintendo creía que Wii tenía el potencial de vender más que PS2

Ex jefe de NOA creía que Wii tenía el potencial de vender más que PS2

El ex presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, dijo que Wii podría haber superado las ventas de PS2 de por vida si su precio hubiera bajado a fines de la década de 2000.

Fils-Aime hizo este comentario en sus nuevas memorias 'Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo', según lo informado por Axios.

Reggie Fils-Aime habló sobre su expectativa para la Wii frente al PS2.

El querido ejecutivo cree que Nintendo perdió la oportunidad de vender más unidades.

Leyenda de Nintendo también pensó que Wii podría superar a PS2

Fils-Aime no es el único ejecutivo de Nintendo que piensa que Wii tenía el potencial de vender más que la consola de videojuegos más vendida de todos los tiempos.

El legendario Satoru Iwata, quien lamentablemente falleció en 2015, dijo a Reuters en 2007 que Wii podría superar las ventas de PS2, pero el precio no fue un factor a tener en cuenta.

“Las ventas de PS2 de Sony de 100 millones de unidades [ahora aproximadamente 158 millones] es un número extraordinario que nuestro negocio de consolas de juegos para el hogar no ha logrado”, dijo Iwata-san en ese momento.

“Pero si podemos hacer que nuestra oferta para expandir la población de jugadores sea un éxito continuo, podríamos superar eso”. Iwata-san no creía que hubiera ninguna superposición entre el grupo de clientes al que se dirigía Sony y el mercado objetivo de Nintendo.

Como señala Axios, las consolas se vendían por mucho menos en el pasado con precios ajustados a la inflación.

Ahí es donde Fils-Aime cree que Nintendo perdió la oportunidad. Los juegos de consola costaron más a partir de la era PS3, y tanto Sony como Microsoft lograron vender actualizaciones de mitad de ciclo [PS4 Pro y Xbox One X] durante la última generación de consolas a precio completo.

Con Switch, Nintendo ciertamente no necesita una caída significativa de precios.

