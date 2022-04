Estudio de Halo Infinite 'comprende que la comunidad se queda sin paciencia'

Estudio de juego de Xbox "comprende que la comunidad se queda sin paciencia"

Halo Infinite tuvo un lanzamiento realmente sólido cuando se lanzó en noviembre pasado.

Además de aferrarse al juego del año de los lectores de GAMINGbible, en nuestra revisión, lo llamamos un "retorno divertido y muy necesario para la franquicia", aunque notamos que algunas partes se sentían un poco vacías, con "enorme potencial" para las cosas que vendrán en DLC”.

Claramente, muchos de los jugadores han estado pensando exactamente lo mismo, porque desde hace un tiempo, los fanáticos han estado preguntando cuándo exactamente veremos contenido nuevo significativo agregado al juego.

Los desarrolladores de la entrega más reciente de la franquicia hablaron de los cambios que llegarán con la segunda temporada.

Hemos escuchado mucho sobre las actualizaciones que supuestamente llegarán en el futuro, pero en realidad se ha entregado muy poco y la gente comienza a sentirse frustrada.

Ahora, como informa GamesRadar+, el director de la comunidad del juego, Brian Jarrad, ha reconocido que la base de fans está "cansada de las palabras" y quiere acción:

“De hecho, hay muchos desafíos y limitaciones. Ciertamente no estamos contentos de no poder cumplir con las expectativas de los jugadores y la comunidad, es una situación difícil que le tomará tiempo al equipo para trabajar”, escribió en una publicación de Reddit.

“En este momento, el enfoque está en [la segunda temporada] y tendremos más para compartir sobre eso en las próximas semanas.

“Mientras tanto, se está llevando a cabo una gran cantidad de planificación de producción, costos, planificación, contratación, etc., lo que en realidad no se presta a actualizaciones periódicas detalladas. Entendemos que la comunidad simplemente no tiene paciencia y, francamente, creo que es comprensible que esté cansada de las palabras”, continuó.

"Solo necesitamos algo de tiempo para que el equipo arregle los detalles y luego ciertamente podemos compartir todo lo que podamos".

Mejoras esperadas llegarán a Halo Infinite

En Twitter, Jarrad confirmó que muchas cosas que los fanáticos han estado esperando llegarán en la muy esperada segunda temporada de Halo Infinite, pero otras aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, y actualmente no se sabe cuándo estarán terminadas:

"Solo para gestionar las expectativas en consecuencia: el próximo blog de Infinite ofrece perspectivas del equipo sobre temas clave de retroalimentación de la [primera] temporada".

"Si bien se confirma que algunos elementos de trabajo vendrán en S2, muchos otros se encuentran en etapas anteriores o en varias etapas de desarrollo sin una ETA firme todavía", escribió.

Al menos sabemos que parte del contenido está definitivamente en camino: la segunda temporada del juego se lanzará el 3 de mayo y traerá consigo un nuevo mapa Arena, así como varios cambios en el equilibrio del juego.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Halo Infinite como que retrasó el lanzamiento del modo cooperativo en la temporada 2.

