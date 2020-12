Estos son los mejores videojuegos de 2020

La pandemia de COVID-19 en curso colocó un foco de atención más brillante de lo habitual en los juegos en 2020, con una población aislada que busca entretenimiento que pueda disfrutar desde la seguridad del hogar.

Por lo que junto con las muchas enfermedades del año, 2020 también entregó algunos de los juegos más memorables de los últimos años.

Desde los primeros éxitos pandémicos como Animal Crossing: New Horizons y Doom: Eternal hasta la locura de mediados de verano de Fall Guys: Ultimate Knockout, seguidos de grandes éxitos AAA para marcar el comienzo de la nueva generación de consolas antes de las vacaciones, como Assassin's Creed: Valhalla y Spider-Man: Miles Morales, 2020 realmente no les ha dado un respiro a los jugadores.

Este año han producido algo digno de mención para absolutamente todos, desde los fanáticos de Star Wars: X-Wing con Star Wars: Squadrons hasta el regreso de la espeluznante serie Amnesia para los amantes del terror y un nuevo juego de Yakuza para todos los bichos raros eclécticos que hay.

Incluso los juegos que no salieron este año tuvieron exhibiciones excelentes. Among Us de 2018 surgió en el otoño, convirtiéndose en un gran éxito entre los streamers y los jugadores habituales.

Es el tipo de año que hace que la lista de los 10 mejores sea difícil y divisoria. Pero lo hicimos de todos modos. Sin más preámbulos, los 10 mejores videojuegos del año de La Verdad Noticias:

Los mejores videojuegos 2020

Impacto de Genshin

Genshin Impact se parece muchísimo a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero nunca nos hubiéramos imaginado que sería absorbido por un tiempo libre para jugar con una cantidad saludable de molienda y una forma de poner dinero real en una máquina tragamonedas virtual para desbloquear nuevos personajes.

Genshin me ha cautivado más que casi cualquier juego en 2020. El desarrollador chino miHoYo produjo un mundo abierto de impresionantes vistas en cada esquina. Eso, y tiene una enorme lista de personajes cuyas habilidades elementales entrelazadas crean un sistema de combate activo y matizado.

Genshin Impact es uno de los primeros juegos masivos en popularizar la mecánica en occidente.

Este es principalmente un juego sobre cómo encontrar formas creativas de hacer que los rayos y el fuego se toquen entre sí con la mayor frecuencia posible, porque hace que las cosas exploten realmente bien.

Más allá de eso, los adornos gratuitos no son tan insidiosos como parecen, con muchas formas de conseguir lo que quieres sin gastar dinero. Dado que su enorme mundo abierto solo se hará más grande (y su historia más interesante) gracias a los complementos de contenido gratuitos en los próximos años, Genshin Impact ganó una rara distinción este año como un juego que probablemente nunca eliminaremos para hacer espacio en mi disco duro.

Bugsnax

Bugsnax es un encantador juego de rompecabezas impulsado por una historia sorprendentemente conmovedora y un elenco de personajes deliciosamente adorables. Los bugsnax tan conocidos, literalmente, alimentos en forma de animales, son el gancho que te atrae y el foco del juego, que te ve vagando por la isla Snaktooth y ayudando a los residentes de Snaxburg a atrapar y comer la fauna nativa.

Sin embargo, también hay un vientre oscuro no tan obvio. No pasa mucho tiempo antes de que te aferres a la palabra de cada personaje mientras te enredas en sus luchas personales. Bugsnax es un juego lleno de delicias ocultas y que recompensa a aquellos que se toman el tiempo para pensar en lo que dice todo.

Animal Crossing: New Horizons

El primer título de Nintendo Switch en la adorable franquicia de simulación social, ACNH entregó todas y cada una de las formas en que resultó que realmente lo necesitábamos en 2020.

Algunos jugadores se deleitaron con la diversión al aire libre. Otros se consolaban con la oportunidad de conectarse con amigos, y unos pocos incluso disfrutaron cambiarse de ropa digitalmente porque hacerlo en la vida real se convirtió brevemente en algo demasiado difícil de soportar.

La definición de entretenimiento escapista, Animal Crossing: New Horizons fue un salvavidas emocional cuando muchos de nosotros lo necesitábamos, y siempre estaré agradecido por eso.

Final Fantasy VII Remake, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 y Demon's Souls

En 2020, vimos tres relanzamientos increíblemente destacados: Final Fantasy VII Remake, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 y Demon's Souls. Y aunque todos ellos son definitivamente juegos antiguos, el paquete de remasterización de cada uno es una mejora tan enorme y un paso adelante que no podíamos simplemente ignorarlos.

Los mejores relanzamientos en realidad no recrean lo que tocaste hace muchos años. En cambio, encuentran éxito en brindar una experiencia que se siente como lo que guardas en tus recuerdos.

Si ha jugado el FF7 original, saltar a Remake y volver a reproducir esa escena de apertura en la estación de tren se siente inexplicablemente familiar y cómodo, a pesar de las evidentes mejoras visuales y mecánicas que definen el lanzamiento de 2020.

Los tres paquetes de relanzamiento logran esa sensación exactamente. Ya sea que estés patinando por Warehouse nuevamente en Tony Hawk o explorando el Nexus con ojos nuevos y deslumbrantes gráficos de PlayStation 5 en Demon's Souls, obtendrás algo decididamente nuevo.

Es posible que Nintendo haya creado un gran paquete en Super Mario 3D All-Stars de septiembre , pero son FF7 , Hawk y Soulslike original de From Software los que realmente se destacan.

Final Fantasy VII Remake es una nueva versión del videojuego de 1997 para la consola PlayStation.

Ruta cero de Kentucky

Pocas experiencias de juego se quedan contigo como Kentucky Route Zero, y en 2020, no estoy seguro de si eso es algo bueno o malo. Un viaje por carretera de ensueño que se transforma en una experiencia emocional similar al puenting existencial, este descenso a grandes preguntas, grandes sentimientos y el olvido oscila entre narrativamente confuso y personalmente invasivo.

Con una especie de efecto caleidoscopio que solo la mejor mierda alucinante puede, Kentucky Route Zero es un arte disruptivo que seguramente resistirá la prueba del tiempo.

If Found

De vez en cuando aparece un juego independiente que es ampliamente accesible para todos los niveles de habilidad, con su éxito impulsado por una historia con resonancia emocional.

Hay otros juegos de 2020 que podrían encajar en este proyecto, pero ninguno aterrizó con más impacto que If Found, el último juego del estudio Dreamfeel con sede en Dublín y el editor Annapurna Interactive cuenta la historia de Kasio, un joven de 23 años mujer transgénero y recién graduada de la universidad que se muda con un grupo de amigos después de que la rechazan de la casa de su familia.

También hay un giro de ciencia ficción que surge del interés personal de Kasio en el espacio exterior.

Todo se articula en torno a una simple mecánica de juego que consiste en borrar escenas y texto con un borrador virtual. Este es uno de esos juegos que se juega mejor de lo que se describe, así que adelante. If Found está disponible para Nintendo Switch, PC con Windows/MacOS e iOS, por lo que probablemente ya tenga el hardware que necesita.

En If Found, el jugador experimenta los recuerdos y momentos pasados del protagonista.

Ori y la voluntad de los Wisps

Ori and the Will of the Wisps no solo es el juego de plataformas más hermoso que he jugado en mi vida, sino que también es uno de los más divertidos que he tenido en el género.

A pesar de lo abarrotado que está el género, la secuela de Moon Studio de Ori and the Blind Forest hace algunos ajustes a la serie y logra destacar, combinando imágenes hermosas, excelente música, una historia inquietante y algunas de las plataformas más suaves que he tenido el placer de experimentar.

Una de las cosas más impresionantes de Ori 2 es la progresión. Como muchos juegos de plataformas con el espíritu de Metroid o Castlevania, este juego incorpora nuevas habilidades y destrezas que se deslizan en tu repertorio, desbloqueando nuevas áreas o combinaciones para mejorar el movimiento y el combate.

Ori and the Will of the Wisps es un videojuego del género aventura-plataforma

Al final, estás presionando tantos botones seguidos y encadenando tantas cosas, sin siquiera darte cuenta de cuánta habilidad estás utilizando; es sólo que bueno en la enseñanza de usted.

Es un aumento continuo de desafío y habilidad que, cuando se combina con su historia devastadora, lo convierte en una experiencia inolvidable. No hay muchos juegos de plataformas que puedan compararse con Ori 2 en calidad.

3. Spider-Man: Miles Morales

Cuando el evento de anuncio de Sony PS5 reveló Marvel's Spider-Man: Miles Morales como título de lanzamiento, las expectativas para el tan esperado seguimiento de Marvel's Spider-Man de 2018 no podrían haber sido más altas.

Spider-Man: Miles Morales superó esas expectativas al ofrecer a los jugadores no una secuela de Spider-Man , sino un juego derivado que abre la puerta a una nueva era en Spider-Verse. Miles Morales mejora el combate del primer juego con nuevas habilidades, trajes y poderes mientras ancla su historia en los fuertes lazos de Miles con su familia y comunidad.

Peter Parker pudo haber sido el primer Spidey en la Nueva York de Insomniac, pero Miles demostró que es el más querido en un período de tiempo mucho más corto.

Spider Man: Miles Morales es uno de los juegos favoritos del 2020.

Fantasma de Tsushima

Ghost of Tsushima se deslizó a la base de operaciones como la última exclusiva de PlayStation de la generación PS4 y se erige como un brillante ejemplo de todo lo que los juegos de mundo abierto pueden lograr en este punto de la tecnología.

Su impresionante estilo de arte fílmico y sus increíbles interpretaciones de captura facial hacen que el juego se sienta como una película de samuráis jugable, y su elegante y violento combate agrega desafío y satisfacción al juego.

La historia original de Jin Sakai demostró que los juegos no necesitan el reconocimiento de franquicia o IP existente para alcanzar la grandeza; todo lo que se necesita es una dedicación visible a la historia, el personaje, el diseño y la excelencia en el desarrollo.

Hades

Saliste en septiembre después de gestarte en acceso temprano desde 2018, completamente formado y listo para ser aceptado por todos. Muchos juegos, incluso algunos de los que llegan a los primeros lugares de este tipo de listas, son al menos algo divisivos. No he conocido a una sola persona que no haya amado Hades de Supergiant Games .

Hades es la excelencia encarnada. Como juego de acción con sus diseños de habitaciones aleatorias, enemigos y caídas de potenciadores, lo que obliga a los jugadores a reiniciar desde el principio cada vez que mueren, es un desafío.

Pero aunque muchos de estos tipos de juegos son frustrantes, la historia entretejida en este viaje de Zagreus, el hijo de Hades, mientras intenta escapar del inframundo es embriagadora. Cada personaje, desde Afrodita hasta Zeus, es convincente e interesante, con sus propias peculiaridades e interacciones únicas.

También son dioses sexys, semidioses y otros seres expresados por una talentosa variedad de artistas, incluidos Logan Cunningham, Darren Korb y Courtney Vineys, que elevan todo a un nivel superior a medida que descubres sus secretos y relaciones con Zagreus.

La acción en sí es perfecta. La capacidad de elegir diferentes armas antes de los intentos de escape puede alterar por completo cómo se siente el combate y cómo debes jugar. Si un jefe te está causando dolor de cerca, prueba el arco la próxima vez.

Las actualizaciones (algunas que permanecen contigo para siempre, algunas que se quedan solo por un solo intento) se sienten como un grupo de posibilidades en constante expansión hasta el final, manteniendo la emoción y la variedad incluso mientras haces tu décimo, 50 o 100 intento.

