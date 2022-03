Estos son los juegos de Nintendo Switch más vendidos de todos los tiempos

Nintendo Switch salió al mercado en 2017 y desde entonces les ha brindado a los fanáticos de Nintendo una gran cantidad de juegos para elegir, desde series clásicas hasta títulos nuevos e innovadores. Pero algunos juegos se han destacado como los más populares.

En los últimos años, los fanáticos de Nintendo han disfrutado de toneladas de juegos nuevos para Switch que los mantienen enganchados a la consola portátil. Sin embargo, algunos han sido más populares que otros. Aquí están los juegos de Nintendo Switch más populares de todos los tiempos.

Mario Kart 8 Deluxe – 43,35 millones de copias vendidas

Mario Kart 8 salió por primera vez para Wii U, pero fue tan popular que pasó a Switch como Mario Kart 8 Deluxe. El famoso juego de carreras de karts venderá aún más copias en 2022 gracias al DLC Booster Course, que introducirá 48 nuevas pistas en el juego.

Animal Crossing: New Horizons – 37,62 millones

El juego más nuevo de Animal Crossing también fue el más popular hasta la fecha. Animal Crossing: New Horizons llegó justo en un momento en que el mundo necesitaba conectarse. Las personas atrapadas en casa podrían visitarse en islas virtuales y decorar sus propios hogares y jardines. Este juego relajante también contó con un elenco de aldeanos, todos con personalidades distintas y entretenidas.

Super Smash Bros.Ultimate – 27,40 millones

Diseñado por Nintendo para ser un juego de fiesta, Super Smash Bros. Ultimate se ha convertido en uno de los juegos de lucha competitivos más populares del mundo. Con una lista de alrededor de 80 luchadores que incluyen personajes DLC, filas y filas de mapas y una de las mejores bandas sonoras de juegos de todos los tiempos, Super Smash Bros. Ultimate sigue siendo un juego entretenido, ya sea que los jugadores quieran tener un torneo informal con sus amigos o Mira a los mejores profesionales competir en el escenario del Smash World Tour.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 25,80 millones

Este juego de aventuras de mundo abierto es el decimonoveno juego de Legend of Zelda de la icónica serie. Su lanzamiento fue noticia para Nintendo Switch y los fanáticos aún no pueden obtener suficiente de la acción única del juego, los hermosos paisajes y el estilo de juego de supervivencia. Su próxima secuela es uno de los títulos más esperados en los juegos de hoy.

Pokemon Sword and Shield – 23,90 millones

Pokemon Sword and Shield.

Pokemon Sword and Shield recibió críticas mixtas de la comunidad de Pokémon, pero aún así lograron ser los juegos de Pokémon más vendidos en Switch. Lanzado en 2019, Pokemon Sword and Shield tiene lugar en la región de Galar y ve a los entrenadores luchando contra los líderes de los gimnasios en su camino hacia la pelea final contra Leon, el campeón de la región. En Japón, Sword vendió muchas más copias que Shield, y eso no sorprende demasiado a los fans de Pokémon.

Super Mario Odyssey – 23,02 millones

Esta aventura en 3D es una nueva versión de los juegos habituales de Mario. El título de 2017 ya se ha convertido en un juego clásico gracias a su jugabilidad icónica y sus grandes momentos cinematográficos. Mario usa un sombrero mágico para impulsarse a través de nuevos e interesantes reinos para derrotar a Bowser, quien está tratando de obligar a Peach a casarse con él. No es realmente el concepto más original para Mario en términos de su historia, pero la jugabilidad es algo diferente para los fanáticos, ya que Mario usa su sombrero para transformarse en diferentes criaturas.

Nintendo Switch sigue siendo una de las consolas más vendidas del planeta, con casi 104 millones vendidos hasta principios de 2022. A medida que se lanzan más juegos, como el próximo Kirby and the Forgotten Land , y DLC dinámico y actualizaciones son Ofrecido para juegos clásicos, Nintendo Switch sigue siendo relevante para los fanáticos de Nintendo en todas partes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!