Estos son los 10 videojuegos más esperados de 2023

Un nuevo estudio realizado por el sitio especializado GameRant ha revelado los 10 lanzamientos de videojuegos más esperados de 2023.

Dicho estudio fue realizado por un portal de casinos, el cual recogió el volumen de búsqueda de distintos títulos que llegarán en el futuro a distintas plataformas como PS5, Nintendo Switch, Xbox y PC.

Según los resultados, el nuevo juego ambientado en el universo de Harry Potter, Hogwarts Legacy es el juego más esperado de 2023.

¿Qué sabemos hasta ahora de Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy es un RPG de acción en un mundo abierto ambientado en el universo de los libros de Harry Potter.

Según la descripción del portal oficial del videojuego, por primera vez, podrás disfrutar de Hogwarts en el siglo XIX.

Tu personaje será un estudiante que tiene la clave de un antiguo secreto que amenaza con destruir el mundo mágico.

En el juego podrás tomar el control de la acción y ser el centro de tu propia aventura en el mundo mágico. “La leyenda de Hogwarts es tuya. Crea tu propio legado”.

Los 10 videojuegos más esperados del 2023

Hogwarts Legacy – 1.23 millón de búsquedas.

Starfield – 540,000 búsquedas.

Diablo 4 – 301,000 búsquedas.

Sons of the Forest – 224,000 búsquedas.

Baldur’s Gate 3 – 206,000 búsquedas.

Forspoken – 192,000 búsquedas.

The Day Before – 187,000 búsquedas.

Blue Protocol – 185,000 búsquedas.

Resident Evil 4 – 161,000 búsquedas.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom/Ark 2 – 154,000 búsquedas.

