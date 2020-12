Este es el tamaño que ocupará Persona 5 Strikers en Nintendo Switch

El día de ayer se dio a conocer una mala noticia sobre que la desarrolladora Atlus no cuenta con planes de lanzar la demo de Persona 5 Strikers en Occidente, pese a que el videojuego tendrá su llegada a Norteamérica y Europa el próximo 23 de febrero.

No obstante, quienes deseen probar esta entrega antes del lanzamiento y no les incomode un poco de japonés van a poder disfrutar de la demo para Japón usando una cuenta de mencionada zona. Incluso, quienes quieran conseguir también el juego completo en formato digital, ya pueden ir asegurando el espacio en el disco si así lo quieren, porque ya sabemos cuánto espacio ocupará.

La Verdad Noticias te informa que gracias a la eShop de Nintendo Switch conocemos que Persona 5 Strikers tendrá un tamaño de 12 GB, un poco más que los 10,9 GB que ocupa el popular Hyrule Warriors: La era del cataclismo.

Persona 5 Strikers se lanzará en febrero de 2021

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ha estado disponible en Japón durante meses, y casi un año después de su lanzamiento, finalmente se anunciará una versión occidental del juego. Si bien Atlus aún no ha publicado el avance del juego, se ha filtrado, lo que muestra a los fanáticos que Persona 5 Scramble contará con el mismo juego de hack and slash en los Estados Unidos, aunque con un nuevo título.

En Occidente, Persona 5 Scramble se llamará Persona 5 Strikers, dejando caer el subtítulo "Scramble" a favor de algo más apropiado para el juego. Mientras que algunos estaban preocupados por el estado de la versión occidental después del anuncio de Hyrule Warriors: Age of Calamity, los fanáticos de Persona fuera de Japón pueden estar seguros de que la última aventura para los queridos personajes aún está por llegar. Resulta que el juego también se lanzará más temprano que tarde.

Lanzamiento de Persona 5 Scramble

Confirmando un rumor de Persona 5 Scramble de la semana pasada, el juego se lanzará en febrero del próximo año. Llegando el 23 de febrero, específicamente, el lanzamiento occidental llega exactamente un año después del lanzamiento japonés. Sorprendentemente, el tráiler filtrado termina con la confirmación de otra plataforma para Persona 5 Strikers. Si bien se esperaban las versiones de Switch y PS4, la revelación de que Persona 5 Strikers también se lanzaría en Steam es una verdadera sorpresa.