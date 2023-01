Este día se estrena GoldenEye 007 para Nintendo Switch y Xbox Game Pass

Todos los gamers quedaron emocionados desde que se anunció que traerían de vuelta al mítico videojuego shooter GoldenEye 007, que salió en los 90s para la consola Nintendo 64.

Este videojuego fue desarrollado por el estudio Sea of Thief y lanzado en 1997. Este se inspiró en la película de James Bond GoldenEye 007 estrenada en cines en 1995.

Pero ahora, por fin, se podrá volver a jugar este gran videojuego, ya que mañana viernes 27 de enero del 2023 estará disponible para los servidores de Nintendo Switch y Xbox Game Pass.

Usuarios comentan sobre el regreso de GoldenEye 007

Remasterización de GoldenEye 007.

Un usuario reveló que ya comenzó la cuenta regresiva para poder jugar GoldenEye 007 desde el Xbox Game Pass. En otro comentario en redes sociales, se afirmó que igual estaría disponible para Nintendo Switch Online + miembros del Paquete de Expansión.

Además, se reveló que la versión remasterizada de Xbox permitirá jugar en modo multijugador, así que se dividirá en cuatro pantallas. Otra de las novedades, es que en Switch se jugará desde el emulador de Nintendo 64 y ofrecerá un modo multijugador online que es exclusivo.

Como dato curioso, te contamos en La Verdad Noticias que por fin quitaron la prohibición de GoldenEye 007 en Alemania.

¿Cuántos juegos tiene 007?

Videojuegos de James Bond de 007.

Los famosos videojuegos de James Bond 007 son un total de 22 juegos que se lanzaron para las consolas: Wii U, PS3, Wii, Xbox 360, PSP, NDS, Game Boy Advance, GameCube, Xbox, PC, PS2, PS One, Nintendo 64.

Algunos de sus mejores títulos, además de GoldenEye 007, son: 007: The World is not Enough, James Bond 007: Nightfire, James Bond 007: Everything or Nothing, james Bond 007: From Russia with Love, 007: Quantum of Solace y James Bond 007: Blood Stone.

