Estas son las mejores ofertas en videojuegos de PlayStation y Xbox

Tanto Microsoft como Sony se encuentran en medio de amplias "ventas de primavera" para sus respectivas plataformas de juegos, PlayStation y Xbox.

En general, la mayoría de los recortes de precios no son tan pronunciados pero muchos de los juegos a la venta todavía están disponibles por menos de los precios de venta al público que hemos rastreado en los últimos meses.

Y en La Verdad Noticias, hemos seleccionado las mejores ofertas que pudimos encontrar de las más de mil ofertas enumeradas en las dos ventas, destacando los juegos que son genuinamente más baratos de lo habitual.

Por el lado de Microsoft, la Venta de Primavera de Xbox incluye juegos de Xbox y PC y está programada para finalizar el 15 de abril, así mismo envió cupones de 10 dólares a usuarios seleccionados de Xbox Live junto con la venta.

Las mejores ofertas de juegos que pudimos encontrar en las rebajas de primavera de PlayStation y Xbox.

Ahora bien, se debe tomar en cuenta que muchos de los juegos que se ofrecen también están incluidos en el servicio de suscripción Xbox Game Pass de la compañía.

Juegos para PlayStation

Para los usuarios de PlayStation, Sony dice que la oferta de primavera de PlayStation Store se extenderá hasta el 28 de abril, y se agregará otro lote de ofertas a la selección actual el 14 de abril.

En cuento a los que juegan principalmente en la PC, la serie de ofertas de la oferta de primavera de Epic Games Store, que ha estado activa durante un par de semanas, pero está programada para finalizar el 8 de abril.

Algunas de estas ofertas han sido replicadas o mejoradas en otros minoristas de juegos de PC, por lo que también los hemos incluido.

En cualquier caso, varios juegos que nos gustan tienen descuentos en las distintas ventas, incluidos nuestros dos últimos ganadores del Juego del año ( Hades y Control ), Ghost of Tsushima, Doom Eternal, The Witcher 3: Wild Hunt, Ori y el Will of the Wisps, el recientemente lanzado Hitman 3 y mucho más.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en TikTok y mantente informado.