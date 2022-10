Errores de Cyberpunk 2077 que no querrás volver a cometer

Errores de CP 2077 que no querrás volver a cometer

Hay algunos errores en Cyberpunk 2077 que muchos jugadores no querrán repetir en una segunda partida.

Ya sea que resulte en la muerte de un personaje querido, la pérdida de un botín épico o un final que en última instancia amargue el juego, las opciones en Cyberpunk 2077 tienen un peso real.

Si bien algunas decisiones pueden conducir a grandes resultados e incluso finales secretos, otras pueden hacer que los jugadores sientan que cometieron un gran error.

[Advertencia: este artículo contiene spoilers de Cyberpunk 2077.]

Durante el tiempo de los jugadores en Cyberpunk 2077, se encuentran con varias opciones u objetivos opcionales que pueden afectar enormemente la forma en que juegan.

Las armas exclusivas y perdibles, y las nuevas líneas de búsqueda están bloqueadas detrás de las opciones ocultas de Cyberpunk 2077 y lo que afectan si los jugadores toman ciertas decisiones o ignoran ciertas señales.

Estos pueden tener enormes ramificaciones en el juego y la historia, por lo que perderlos puede empeorar seriamente la experiencia de un jugador durante su juego.

Muchos de los momentos perdidos en Cyberpunk 2077 pueden tener un gran impacto en el equipo que V tiene a su disposición, los aliados que tienen durante su lucha para salvar su vida y cómo termina esa lucha.

Los finales completos del juego están bloqueados detrás de ciertas líneas de búsqueda, y si se omiten, las que les quedan a los jugadores dejan mucho que desear en términos de satisfacción.

Errores que no querrás repetir en Cyberbunk 2077

Estos son solo algunos de los errores que los jugadores pueden cometer y que pueden estropear enormemente una partida de Cyberpunk 2077.

El destino de Takemura está en manos de V en Cyberpunk 2077

Error 1: Takemura.

Durante el clímax del Acto 2 de Cyberpunk 2077, es posible salvar a Goro Takemura, quien hizo lo impensable y secuestró a Hanako Arasaka, líder de una rama de Arasaka Corporation y alguien a quien aparentemente debería estar protegiendo.

Él hace esto para convencerla de la culpabilidad de su hermano Yorinobu en el asesinato de su padre Saburo. Naturalmente, no pasa mucho tiempo antes de que el escondite temporal de Takemura sea asaltado por un equipo asesino de élite de Arasaka.

Durante el encuentro, después de que V cae en picado por el piso del complejo de apartamentos y queda aturdido, Johnny Silverhand les dice que salgan del edificio.

Muchos jugadores seguirían su consejo y, al hacerlo, enviarían a Takemura a su perdición. No se indica explícitamente en el juego, pero es posible que V regrese a través del edificio, luche contra Arasaka a medida que avanzan y salve a Takemura del equipo asesino.

Escapar del edificio con él asegura que Takemura sobreviva hasta el final del juego y tendrá algunas palabras para V independientemente del final que elijan.

La oferta de Arasaka es demasiado buena para ser verdad en Cyberpunk 2077

Error 2: Arasaka.

Al decidir cómo deshacerse del biochip Relic al final del Acto 3, V tiene la opción de acudir a Arasaka Corporation de Cyberpunk 2077 en busca de ayuda.

Hacerlo implica enfrentarse a la Junta de Arasaka, frustrar un intento de adquisición hostil por parte de Yorinobu Arasaka y, en última instancia, ser llevado a una estación espacial de Arasaka donde se experimenta con ellos y se extrae el chip.

Sin embargo, hacerlo no salva la vida de V, a pesar de las promesas hechas por Hanako Arasaka y Takemura.

En cambio, se experimenta con V y se vuelve loco gradualmente por el confinamiento en la estación espacial antes de que finalmente se le dé una opción: convertirse en un engrama (como lo fue Johnny Silverhand) hasta que se encuentre un cuerpo anfitrión adecuado, o vivir el resto de su vida, por breve que sea. .

Muchos jugadores parecían sentir que esta elección reflejaba el mal final del juego y un mal trato sin importar la opción que eligieran. En una segunda partida, muchos jugadores lo pensarán dos veces antes de acudir a Arasaka en busca de ayuda.

V puede robar más que la reliquia en Cyberpunk 2077

Error 3: V.

Durante el atraco en el clímax del Acto 1 de Cyberpunk 2077, V obtiene acceso a la suite personal de Yorinobu Arasaka, heredero de Arasaka Corporation.

En esta suite hay varios elementos de botín únicos (y un camino secreto que la mayoría de los jugadores de Cyberpunk 2077 se pierden) que nunca vuelven a aparecer en el juego y solo se pueden adquirir durante el atraco.

Estos incluyen: la exclusiva pistola Liberty de Yorinobu (en la mesa de café cerca de su cama), un raro huevo de iguana que eclosiona a medida que avanza el juego (detrás de un accesorio de madera cerca de la entrada de la suite) y la camisa de vestir y los pantalones de Yorinobu (en una maleta en la escalera a la plataforma de aterrizaje).

Una vez que Saburo hace su entrada sorprendente y su salida igualmente sorprendente, subir al helipuerto y derrotar a los guardias allí revela que Saburo trajo su katana personal con él en el AV, que V puede robar.

Todos estos artículos son increíblemente valiosos y pueden alterar drásticamente un juego si se adquieren. Los jugadores no querrán cometer el error de perderse estos objetos de valor mientras visitan Konpeki Plaza.

No te pierdas la serie de misiones Cyberpunk 2077 de Johnny Silverhand

Error 4: Johnny Silverhand.

Una de las líneas de búsqueda más interesantes de Cyberpunk 2077 involucra a su idiota residente, Johnny Silverhand. Lo hace aún más por el hecho de que es completamente opcional.

Los jugadores tienen la opción de elegir cuánto interactúan con Johnny una vez que llega el Acto 3. ¿Lo ayudan a reunir a Samurai para un último concierto y vengarse de las personas que lo hicieron mal en la vida, o se dirigen directamente a la misión final para terminar el juego?

Hacer esto último puede ser un error, ya que elegir ciertas opciones de diálogo durante la última misión en la cadena de misiones de Johnny desbloquea un final secreto.

Para hacerlo, V debe ayudar a Johnny a aceptar su vida y su muerte eligiendo un diálogo específico durante su conversación en los campos petroleros. La conversación toca la historia de fondo de Cyberpunk 2077 de Johnny y cómo terminó su vida.

Si se hace correctamente, cuando V esté considerando a quién acudir en busca de ayuda después de hablar con Hanako Arasaka, si esperan un cierto tiempo sin tomar una decisión, Johnny ofrecerá una solución alternativa: atacar la sede de Arasaka solo con él, sin arriesgar la vida de nadie más. vida.

Esto conduce a un final secreto del juego que muchos jugadores se pierden por error al no seguir la línea de búsqueda de Johnny o al elegir las opciones de diálogo incorrectas durante su conversación.

Las elecciones importan en Cyberpunk 2077. Si Takemura vive o muere, si V asalta la Torre Arasaka solo o con un equipo, y el destino final de V se deja a la decisión del jugador.

Sin embargo, muchas de estas opciones no son inmediatamente obvias en el primer juego, lo que hace que algunos jugadores las pasen por alto por error y causen un estado de juego que no querían o con el que no están contentos.

Ser consciente de estas opciones hace que una segunda partida de Cyberpunk 2077 sea mucho más satisfactoria de principio a fin.

