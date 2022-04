Equipo de preservación de juegos de Sony puede no ser tan emocionante como suena

Equipo de preservación de juegos de PlayStation puede no ser tan emocionante como suena

Esta historia, por supuesto, ha dado la vuelta esta semana, con muchos fanáticos de PlayStation entusiasmados con la perspectiva de la preservación del juego de Sony, lo que significa que más juegos heredados llegarán a PS Plus Premium.

En respuesta, Garrett Fredley ha intentado aclarar su nuevo rol en la empresa.

El ingeniero de construcción senior ha proporcionado un enlace a una charla de GDC que realizó hace unos años, discutiendo su trabajo de preservación en EA.

En él, Fredley explica lo que realmente significa todo esto.

En términos muy básicos, la preservación es el proceso de garantizar que todos los aspectos de un juego y su creación no solo se archiven correctamente, sino que se mantengan en un estado en el que sea factible restaurarlo y recuperarlo en el futuro.

El equipo de preservación de juegos podría no ser lo que los jugadores esperan.

Obviamente, entra en muchos más detalles en el video, pero esa es la esencia. Parece un trabajo increíblemente complicado y técnico.

Las responsabilidades de Fredley en PlayStation son "similares, aunque de mayor alcance", dice.

Imaginamos que él y el resto del personal de conservación trabajarán para archivar el catálogo anterior de Sony, pero no necesariamente para su redistribución.

Es imposible saberlo en esta etapa. Termina diciendo que no está seguro de si participará en algún tipo de emulación. De todos modos, todo es interesante. ¡La mejor de las suertes para Fredley en su nuevo papel!

"Hoy es mi primer día como ingeniero de construcción sénior para PlayStation, trabajando como uno de sus empleados iniciales para el equipo de Preservación recién creado", dice Fredley en LinkedIn.

Explica que la preservación de los juegos fue su pasión inicial y que está contento de pasar a este puesto después de haber adquirido experiencia en otros lugares. "¡Vamos y asegurémonos de que la historia de nuestra industria no se olvide!"

Interesante anuncio de Sony

El momento de esto es interesante, dado el próximo nivel PS Plus Premium de Sony, que incluirá cientos de títulos de plataformas heredadas.

¿Se ha creado este nuevo equipo de preservación para concentrarse en traer software clásico a este servicio? Es difícil decir exactamente.

Como señaló VGC, el rol anterior de Fredley en EA dice que "dirigió únicamente los esfuerzos de preservación de la franquicia FIFA, lo que resultó en el archivo completo de múltiples títulos".

Obviamente, el editor no ha puesto a la venta una tonelada de juegos antiguos de FIFA, por lo que parece que la preservación del juego también podría significar simplemente archivar el código fuente, el arte, etc. para garantizar que no se pierda para siempre.

Por lo tanto, no sabemos definitivamente si este nuevo equipo de PlayStation restaurará juegos antiguos para que se ejecuten en PS5 y PS4, o si simplemente recuperará el código y los activos para guardarlos.

Una vez más, sin embargo, el hecho de que Sony incluirá juegos de PS1, PS2, PS3 y PSP en su nivel superior de PS Plus se alinea bastante bien.

