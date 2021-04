Epic Games Store revela la próxima línea de juegos gratuitos

Epic Games Store se ha reiniciado y ha puesto a disposición su último juego gratuito para descargar. Pero eso no es todo, ya que Epic Games también ha señalado lo que estará disponible la semana siguiente.

El título gratuito de esta semana es el de Idle Champions of the Forgotten Realms, que proviene de Codename Entertainment. El proyecto se lanzó por primera vez en 2017 y está destinado a ser un juego de estrategia al estilo de Dungeons & Dragons.

Sin embargo, lo que hace que esta adición a Epic Games sea un poco diferente es que Idle Champions of the Forgotten Realms ya es un juego gratuito. En cambio, Epic les da a los jugadores acceso al paquete de expansión que se conoce como Champions of Renown.

Epic Games Store ofrecerá Pine de manera gratuita

Epic Games Store ofrecerá Pine de manera gratuita.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el segundo juego gratuito que llegará a Epic Games Store es el de Pine. Pine, lanzado por primera vez en 2019 y desarrollado por Twirlbound, es un juego de aventuras de mundo abierto que incorpora elementos de rol.

A lo largo de la experiencia, tendrás que enfrentarte a criaturas mortales, crear nuevos equipos y aventurarte a través de varios paisajes diferentes. Si eres alguien a quien le han gustado juegos como Valheim en los últimos meses, esto es algo que podría estar en tu colección.

En cuanto al tiempo de todo esto, Idle Champions of the Forgotten Realms es gratis a partir de hoy y estará disponible hasta el 6 de mayo. En ese momento, el catálogo cambiará y Pine se convertirá en la próxima oferta gratuita. Pine estará libre hasta el 13 de mayo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.