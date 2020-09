Epic Games Store pone Into the Breach gratis y te decimos cómo descargarlo

Como bien sabemos, esta no es la primera vez que Into the Breach está disponible totalmente gratis en Epic Games Store, a principio de año, la tienda de juegos en línea ofreció videojuegos diarios gratis para celebrar la época navideña.

En ese momento el juego desarrollado por Subset Games, fue el primero en ser regalado en la Epic Games Store, por lo que todos los jugadores que no lo tengan ya en su biblioteca ahora tienen otra oportunidad de conseguirlo, ya que desde hoy es posible descargarlo sin ningún costo adicional y de forma permanente.

Justo después de que Hitman y Shadowrun Collection dejan de estar gratis en Epic Games Store, llega el turno al famoso juego indie, Into the Breach, un título de ciencia ficción que nos lleva a un mundo a punto de la destrucción.

La humanidad está al borde de la extinción y sufre acoso por parte de criaturas extraterrestres, por lo que los jugadores deberán manejar robots del futuro para intentar acabar con la amenaza alienígena. El juego está basado en una estructura de estrategia por turnos.

Ahora te explicamos cómo descargarlo a tu PC

En primer lugar, es necesario tener una cuenta en Epic Games Store

Si no la tienes, basta con registrarte gratis en la página oficial

Es necesario llenar el formulario con tus datos como nombre, apellidos, nombre de usuario, dirección de correo electrónico y contraseña

Acepta los términos del servicio y sigue los pasos para activar la cuenta

Una vez con acceso a la cuenta, es necesario ingresar en el buscador Into the Breach

Si no cuentas con el launcher, descárgalo ahí mismo para poder comenzar a jugar inmediatamente

Es importante aclarar que el juego será reemplazado de los títulos gratis el 10 de septiembre por los próximos títulos como lo son Railway Empire y Where the Water Tastes Like Wine.