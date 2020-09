Epic Games Store libera los dos nuevos juegos completamente gratis de septiembre

Epic Games Store ha hecho la rotación de juegos gratuitos para esta semana, en esta ocasión el juego de plataformas y aventuras Stick it to The Man! reemplazará para la siguiente rotación a Tycoon sim Railway Empire y la aventura narrativa Where the Water Tastes Like Wine, los cuales estarán disponibles para descarga gratis desde el día de hoy hasta el 17 de septiembre.

Como ya es costumbre, todos los jueves en la tarde, tendremos la posibilidad de hacer crecer nuestra biblioteca de juegos gracias a la Epic Games Store sin tener que pagar por nuevos títulos, mismos que vamos a mostrar aquí.

El primero de los juegos que están gratis el día de hoy en la Epic Games store es Where the Water Tastes Like Wine, el cual nos transporta a una aventura narrativa en la que la trama nos hará recorrer Estados Unidos a la par que iremos escuchando historias de una gran variedad de personajes, lo que nos permitirá ir recolectando anécdotas e intercambiarlas con otros personajes, acción que modificará lo que los demás personajes compartirán con nosotros, y que eventualmente provocarán que las historias vuelvan a cruzarse en nuestro camino, pero contadas de nuevas formas.

El segundo juego será una verdadera maravilla para todos aquellos aficionados a los trenes ya podremos aspirara a tener nuestro propio imperio ferroviario dentro de Railway Empire, título que nos permitirá extender redes de vías por los que circularán, optimizar los transportes para que los pasajeros vayan cómodos y competir contra otras compañías, con la siempre humana posibilidad de sabotearlas o espiarlas, con la finalidad de que la nuestra sea la mejor.

Para poder tener acceso a los juegos gratuitos de Epic Games Store basta con crear una cuenta en el sitio oficial, una vez iniciada sesión seleccionamos el juego gratuito y nos disponemos a pagarlo con la cuenta en ceros, descargamos el launcher, instalamos y esperamos a que el juego se descargue e instale también.