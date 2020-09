Epic Games Store lanzará dos videojuegos gratis la próxima semana

Durante años, Valve se mantuvo en la cima en lo que respecta a las ventas del mercado de PC digitales. A través de su mercado de Steam, los jugadores de PC tenían un cliente disponible con una gran cantidad de excelentes videojuegos para comprar. Este servicio no solo estuvo disponible durante años, sino que también se las arregló para estar lleno de características y muy pocos competidores grandes para desafiar realmente a la compañía en términos de reunir ventas fuera de Valve. Eso fue hasta que Epic Games decidió lanzar su propia tienda digital llamada Epic Games Store.

Epic Games tenía algunos bolsillos profundos que permitieron a la compañía no solo crear una tienda digital, sino también recursos suficientes para competir contra Valve. Aún así, Valve tuvo la ventaja de estar presente durante años y ganó un seguimiento masivo, por lo que Epic Games necesitaría incorporar algunas estrategias para atraer consumidores.

Epic Games buscó atraer consumidores

Una de las formas en que Epic Games logró atraer a algunos consumidores fue vista de manera bastante desfavorable. Epic Games buscaría ofertas exclusivas para mantener los juegos en la tienda de Epic Games durante un tiempo antes de estar disponibles en la tienda de Valve Steam. Esto se hizo de varias formas. Naturalmente, Epic Games firmaría contratos que les darían a los desarrolladores y a los editores algunos fondos, y también ofrecerían un mejor recorte de ingresos en comparación con el mercado Steam de Valve.

Esto solo logró obtener algunos lanzamientos en Epic Games Store sin que los desarrolladores firmaran ningún contrato. Sin embargo, como se mencionó, los fanáticos no estaban emocionados con este movimiento. Epic Games encontraría una manera de atraer a los consumidores al cliente de Epic Games Store y, potencialmente, ganar algunas ventas adicionales a medida que comenzaran a ofrecer títulos de videojuegos gratuitos todas las semanas.

Algunas semanas recibiríamos un título de videojuego, mientras que otras semanas podríamos ver de dos a tres títulos de videojuegos. Todo lo que los jugadores tenían que hacer era crear una cuenta gratuita y reclamar los juegos para conservarlos para siempre.

Estos títulos de videojuegos también variaron de manera bastante diferente. Algunas semanas puede tener algunos éxitos independientes, mientras que otras semanas puede tener algunos grandes lanzamientos de títulos de videojuegos AAA como Grand Theft Auto V.

En cualquier caso, sabemos que la semana que viene tendremos acceso a Tycoon Sim Railway Empire y Where The Water Tastes Like Wine. Actualmente, esta semana, Epic Games Store está distribuyendo copias gratuitas de Into The Breach.

